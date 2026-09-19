Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026)

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026)

Meteoroloji'nin 19 Eylül raporuna göre sabah Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu'da fırtına ve iç kesimlerde pus görülüyor. Öğle Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya yayılan gök gürültülü sağanaklar, akşam Doğu Karadeniz ve Erzurum'a çekilirken gece Trabzon ve Rize çevresinde etkisini sürdürüyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 2

Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 4

RÜZGAR

Rüzgarın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 5

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 km/m2), yer yer çok kuvvetli olması (51-100 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 6

(06:00-12:00)

Marmara, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde yer yer pus etkisini gösteriyor; aynı saatlerde Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlar dikkat çekerken Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 7

(12:00-18:00)

Yağışlı hava etki alanını genişleterek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanağa dönüşüyor, Hakkari çevresindeki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli bir hava yaşanıyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 8

(18:00-00:00)

Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Rize, Artvin ve Erzurum çevrelerine çekilerek gök gürültülü sağanak şeklinde devam ederken yurdun kalanında parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürüyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 9

(00:00-06:00)

Yağışlar yalnızca Trabzon ve Rize çevrelerinde hafif şekilde görülürken, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da pus yeniden etkili olmaya başlıyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 10

19 Eylül Cumartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 12

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 13

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 14

ADANA °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 16

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 17

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 18

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 19

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 20

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 21

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 22

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 23

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 24

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 25

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 26

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 27

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış (19 Eylül 2026) - Resim: 28

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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