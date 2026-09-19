Kaynak: Haber Merkezi

Akın Gürlek, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukuk dışına çıkan ve suç işleyen hiç kimsenin imtiyazlı olmadığını vurguladı.

“Adaletten kaçamayacağını ifade ettik”

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Adana'da sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve kanaat önderlerimizle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi konuştuk. Başta ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olmak üzere; yargı süreçlerinin hızlandırılması, suç örgütleriyle mücadelemiz ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalarımızı paylaştık.

Hukuk dışına çıkan, suç işleyen ve milletimizin huzuruna kasteden hiç kimsenin imtiyazlı olmadığını, adaletten kaçamayacağını ifade ettik.

Şehirlerimizi, sokaklarımızı ve okullarımızı daha güvenli kılmak için uyuşturucu tacirleri, sokak çeteleri ve organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz.”