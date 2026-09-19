Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları

Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları

Erzurum’da sokak bir anda meydan savaşına döndü. İmam olan babasının bıçaklanması üzerine silahını kapan kişi, babasını bıçaklayan kişi sokak ortasında vurdu. İddiaya göre alacak verecek meselesinden çıktığı belirlenen kanlı kavga hastane ve karakolda bitti.

Kaynak: DHA
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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 1

Erzurum’da M.E.B. (38), iş yerine bıçakla gelip imam olan babasını darbeden H.T.'yi (40) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 2

Yakutiye ilçesinde meydana geldi. H.T., cuma namazı öncesi aralarında alacak meselesi bulunan S.B.'nin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Aşkale Garajı Sokak'taki iş yerine gitti. İmam olan baba A.B., oğlu S.B.'nin dükkanda olmadığını söyledi.

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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 3

Aldığı cevaba öfkelenen H.T., bıçak teşhirinde bulunduğu A.B.'ye önce küfür etti, ardından da saldırdı. A.B.'yi darbeden H.T. bölgeden uzaklaşıp, cuma namazından sonra tekrar elinde bıçakla aynı iş yerine geldi. Bağırıp, hakaret etmeye başlayan H.T.'yi gören A.B.'nin diğer oğlu M.E.B., bir elinde bıçak, diğer elinde de tabancayla dışarı çıktı. H.T.'yi kovalayan M.E.B, tabancayla havaya 3 el ateş etti.

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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 4

Daha sonra silahın namlusunu H.T.'ye çeviren M.E.B., tabancayı 2 kez ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan birinin bacağına isabet eden H.T., yaralandı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 5

Görüntülerde, yaralanan H.T.'nin, elinde bıçakla hakaretlerini sürdürdüğü anlar da yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 6

Yaralı H.T., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.E.B. suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 7
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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 8
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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 9
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Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları - Resim: 10
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