Sokak savaş alanına döndü: Bıçağa karşı silah: Erzurum'da dehşet anları

Aldığı cevaba öfkelenen H.T., bıçak teşhirinde bulunduğu A.B.'ye önce küfür etti, ardından da saldırdı. A.B.'yi darbeden H.T. bölgeden uzaklaşıp, cuma namazından sonra tekrar elinde bıçakla aynı iş yerine geldi. Bağırıp, hakaret etmeye başlayan H.T.'yi gören A.B.'nin diğer oğlu M.E.B., bir elinde bıçak, diğer elinde de tabancayla dışarı çıktı. H.T.'yi kovalayan M.E.B, tabancayla havaya 3 el ateş etti.