Bir dönem futbol tutkusunun peşinden koşan iş insanı Ahmet Bekmezci’nin 175 milyon lira sermayeli iki dev tekstil şirketi için iflas kararı verildi.
Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı
Futbolculuktan patronluğa uzanan iş insanının 2009 yılında kurduğu iki tekstil şirketi iflas etti. Konkordato sürecinden olumlu sonuç alamayan 175 milyon lira sermayeli firmalar için tasfiye süreci başladı.Kaynak: Ekonomi Servisi
Finansal darboğazı aşamayarak konkordato sürecinden çıkamayan Atel Tekstil ve Elat Dış Ticaret resmen iflas etti.
KONKORDATO SÜRECİNDEN ÇIKAMADI
Finansal darboğaza giren şirketlerin iflastan önceki son çıkış kapısı olarak gördüğü konkordato müessesesinden olumlu sonuç alamayan firmaların iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Bir zamanlar futbol tutkusunun peşinde koşan iş insanı Ahmet Bekmezci'nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki dev şirketi resmen battı.
2009 yılında kurulan ve 175 milyon lira sermayeye sahip olan Atel Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elat Dış Ticaret Limited Şirketi'nin iflası resmen açıklandı.
İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin iflasının 23 Eylül 2026 tarihi saat 11:50 itibarıyla gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.
BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NELER OLACAK?
Mahkemenin verdiği iflas kararının ardından şirketler için tasfiye ve alacaklıların tespiti süreci başladı.
İflas masasının kurulmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte, şirketlerden alacağı bulunan alacaklıların listeye alınması ve firmalardan geriye kalan varlıkların satılarak borçların ödenmesi beklenecek.