Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı

Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı

Futbolculuktan patronluğa uzanan iş insanının 2009 yılında kurduğu iki tekstil şirketi iflas etti. Konkordato sürecinden olumlu sonuç alamayan 175 milyon lira sermayeli firmalar için tasfiye süreci başladı.

Kaynak: Ekonomi Servisi
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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 1

Bir dönem futbol tutkusunun peşinden koşan iş insanı Ahmet Bekmezci’nin 175 milyon lira sermayeli iki dev tekstil şirketi için iflas kararı verildi.

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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 2

Finansal darboğazı aşamayarak konkordato sürecinden çıkamayan Atel Tekstil ve Elat Dış Ticaret resmen iflas etti.

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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 3

KONKORDATO SÜRECİNDEN ÇIKAMADI

Finansal darboğaza giren şirketlerin iflastan önceki son çıkış kapısı olarak gördüğü konkordato müessesesinden olumlu sonuç alamayan firmaların iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.

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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 4

Bir zamanlar futbol tutkusunun peşinde koşan iş insanı Ahmet Bekmezci'nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki dev şirketi resmen battı.

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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 5

2009 yılında kurulan ve 175 milyon lira sermayeye sahip olan Atel Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elat Dış Ticaret Limited Şirketi'nin iflası resmen açıklandı.

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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 6

İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin iflasının 23 Eylül 2026 tarihi saat 11:50 itibarıyla gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.

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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 7

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NELER OLACAK?

Mahkemenin verdiği iflas kararının ardından şirketler için tasfiye ve alacaklıların tespiti süreci başladı.

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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 8

İflas masasının kurulmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte, şirketlerden alacağı bulunan alacaklıların listeye alınması ve firmalardan geriye kalan varlıkların satılarak borçların ödenmesi beklenecek.

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Eski futbolcunun iki şirketi iflas etti: Konkordato kurtarmadı - Resim: 9
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