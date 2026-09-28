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Başkent Ankara’da gece saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde, bulvar ve bazı köprü altlarında su birikintileri oluşurken, Keçiören ilçesinde su baskınları yaşandı.

AYNI SOKAKTA YİNE SU BASKINI

Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak’ta, daha önce 22 Eylül’de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelmişti. Gece saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte aynı sokaktaki bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Ev ve binalarına giren suyu kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

"40 DERECE ATEŞLİ ÇOCUĞUMU BIRAKIP LAĞIM TEMİZLEDİM"

Sokaklarında uzun süredir altyapı, su baskını ve yol çökmesi sorunları yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Burak Adaçoğlu, mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün akşam saatlerinden beri lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Üstüm sırılsıklam lağım suyu oldu. Ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için. Sağ olsun ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'Bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz' dediler. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu. Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak.' Ne gelen var, ne giden, hiçbir şey yok. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin. Ben burada lağım temizliyorum ve sabah 7.30'da kalkıp işe gideceğim. Özel sektör çalışan bir insanım. İşe gitmesem adam yevmiyemden kesecek. Bana yazık günah değil mi?"

EVİ YENİ TADİLATTAN ÇIKAN VATANDAŞ DA MAĞDUR OLDU

Gülgün Sokak’ta yaşayan Veysel Dalmış ise binaların her birinin yarım metre suyla dolduğunu belirterek, "Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde" ifadelerini kullandı. Evinin tadilatını henüz yeni yaptırdığını söyleyen Gökhan Kaya da su baskını nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını kaydetti.