Yenilebilir mantarlar, gastronomi dünyasında sadece lezzetleriyle değil, nadir bulunmaları ve astronomik
fiyatlarıyla da ilgi çekiyor. Toprak altından zorlu mücadelelerle çıkarılan ya da sadece belirli iklim koşullarında yetişen özel türler, dünyanın en seçkin restoranlarında gramla ve porsiyonluk olarak servis ediliyor.
Altından pahalı: Fiyatını duyan sokak sokak arıyor
Özel eğitimli köpeklerle toplanabilen nadir mantar türü, kilosu 1000 doları aşan fiyatıyla adeta altınla yarışıyor. Değerini bilenler ise onu bulmak için sokak sokak, arazi arazi arıyor.Kaynak: Diğer
Yenilebilir mantarlar, gastronomi dünyasında sadece lezzetleriyle değil, nadir bulunmaları ve astronomik
Sektör temsilcileri ve uzmanların aktardığı bilgilere göre, dünyanın en pahalı mantarı unvanını beyaz trüf elinde tutuyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, sezonuna, boyutuna ve kalitesine bağlı olarak kilogram fiyatı binlerce doları bulan bu özel tür; toprak altında, belirli ağaç kökleriyle ortak yaşam sürdürerek
gelişiyor.
Doğal ortamında tespit edilmesi oldukça zor olan beyaz trüf, sadece özel eğitimli köpeklerin yardımıyla
toplanabiliyor.
Gastronomi dünyasında “siyah elmas” olarak anılan siyah trüf, beyaz trüfe göre daha ulaşılabilir fiyatlara sahip olsa da kilogramı bin doların üzerinde seyreden fiyatlarıyla hâlâ lüks tüketim ürünleri arasında yer alıyor.
Isıl işleme karşı dayanıklı olması nedeniyle özellikle makarna ve risotto gibi yemeklerde sıkça kullanılıyor.
Japon mutfağının en değerli ürünlerinden biri olan Matsutake mantarı da nadir yetişme koşulları ve kendine özgü aromatik yapısı nedeniyle yüksek fiyatlara satılan türler arasında bulunuyor.
Bu nadir mantar türünün 2020 yılında Romanya'nın Suceava bölgesinde tespit edilmesi, mikoloji uzmanları ve toplayıcıları heyecanlandırmıştı.
Trüf ailesine kıyasla daha erişilebilir bir seviyede yer alan kuzu göbeği (Morel) mantarları ise özellikle kurutulmuş formlarıyla uzmanlaşmış pazarlarda yüksek ticari değer taşıyor.
İlkbahar aylarında ortaya çıkan ve gözenekli yapısıyla tanınan bu tür, Doğu Avrupa ve Romanya ormanlarında da yerel toplayıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.
İlkbahar aylarında ortaya çıkan ve gözenekli yapısıyla tanınan bu tür, Doğu Avrupa ve Romanya ormanlarında da yerel toplayıcılar tarafından büyük bir ilgi görüyor.