Altından pahalı: Fiyatını duyan sokak sokak arıyor

Yenilebilir mantarlar, gastronomi dünyasında sadece lezzetleriyle değil, nadir bulunmaları ve astronomik

fiyatlarıyla da ilgi çekiyor. Toprak altından zorlu mücadelelerle çıkarılan ya da sadece belirli iklim koşullarında yetişen özel türler, dünyanın en seçkin restoranlarında gramla ve porsiyonluk olarak servis ediliyor.