Türkiye’nin İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik anlaşmasında pilot eğitimleri başladı.
İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar
Türkiye’nin 8 milyar sterlinlik 20 Eurofighter Typhoon anlaşması kapsamında iki Türk Hava Kuvvetleri pilotu, İngiltere’de 9 aylık eğitime başladı. Eğitimlerin ardından pilotların 2030’a kadar RAF’ın 29. Filo’sunda görev yapması planlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Türk Hava Kuvvetleri’nden iki pilot, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Lincolnshire’daki RAF Coningsby üssünde bulunan 29. Filo’da eğitime alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İngiliz Hükümeti ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında eğitim sürecinin başladığını açıkladı.
Türkiye ile İngiltere arasında 27 Ekim 2025’te 20 yeni üretim Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağının tedariki için 8 milyar sterlin değerinde anlaşma imzalanmıştı.
Anlaşma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri personelinin İngiltere’de uçuş eğitimi alması öngörülmüştü.
Türk pilotların eğitim programı toplam 9 aylık uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi’ni de kapsıyor.
İlk eğitim grubu ise iki Türk pilotun RAF’ın Typhoon Operasyonel Dönüşüm Birimi olarak görev yapan 29. Filo’ya katılmasıyla başladı.
Patronlar Dünyası’ndan Kerem Ülker’in haberine göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, resmi internet sitesinde Türk pilotların eğitimine ilişkin görüntüleri ilk kez yayımladı.
RAF Coningsby’de gerçekleştirilen eğitimlerde deneyimli Türk savaş uçağı pilotları, Typhoon sistemleri ile İngiliz askeri hava sahasında uygulanan prosedürler hakkında bilgi edinecek.
Pilotların eğitimlerinin ilk bölümünde Typhoon uçaklarının sistemleri ve İngiliz askeri hava sahasında kullanılan uygulamalar üzerinde çalışması, daha sonra ise ilk sorti uçuşlarına başlaması bekleniyor.
Eğitim programının tamamlanmasının ardından Türk pilotların, Türkiye’nin yeni Eurofighter Typhoon uçaklarının ilk teslimatını alacağı 2030 yılına kadar 29. Filo’da eğitmen olarak görev yapacağı belirtildi.
Anlaşma kapsamında Türkiye’ye ilk uçakların 2030 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
Takvime göre 2030’da 6, 2031’de 8 ve 2032’de 6 Eurofighter Typhoon’un Türkiye’ye teslim edilmesi öngörülüyor.
Pilot eğitimlerinin uçakların teslimatından önce başlatılmasıyla operasyonel hazırlık sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.
Anlaşmanın, İngiliz şirketin Edinburgh, Warton, Samlesbury ve Bristol’daki üretim tesislerinde çalışan 20 bin kişilik iş gücünün sürdürülmesine de katkı sağlaması bekleniyor.