Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar

İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar

Türkiye’nin 8 milyar sterlinlik 20 Eurofighter Typhoon anlaşması kapsamında iki Türk Hava Kuvvetleri pilotu, İngiltere’de 9 aylık eğitime başladı. Eğitimlerin ardından pilotların 2030’a kadar RAF’ın 29. Filo’sunda görev yapması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 1

Türkiye’nin İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik anlaşmasında pilot eğitimleri başladı.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 2

Türk Hava Kuvvetleri’nden iki pilot, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Lincolnshire’daki RAF Coningsby üssünde bulunan 29. Filo’da eğitime alındı.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 3

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İngiliz Hükümeti ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında eğitim sürecinin başladığını açıkladı.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 4

Türkiye ile İngiltere arasında 27 Ekim 2025’te 20 yeni üretim Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağının tedariki için 8 milyar sterlin değerinde anlaşma imzalanmıştı.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 5

Anlaşma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri personelinin İngiltere’de uçuş eğitimi alması öngörülmüştü.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 6

Türk pilotların eğitim programı toplam 9 aylık uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi’ni de kapsıyor.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 7

İlk eğitim grubu ise iki Türk pilotun RAF’ın Typhoon Operasyonel Dönüşüm Birimi olarak görev yapan 29. Filo’ya katılmasıyla başladı.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 8

Patronlar Dünyası’ndan Kerem Ülker’in haberine göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, resmi internet sitesinde Türk pilotların eğitimine ilişkin görüntüleri ilk kez yayımladı.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 9

RAF Coningsby’de gerçekleştirilen eğitimlerde deneyimli Türk savaş uçağı pilotları, Typhoon sistemleri ile İngiliz askeri hava sahasında uygulanan prosedürler hakkında bilgi edinecek.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 10

Pilotların eğitimlerinin ilk bölümünde Typhoon uçaklarının sistemleri ve İngiliz askeri hava sahasında kullanılan uygulamalar üzerinde çalışması, daha sonra ise ilk sorti uçuşlarına başlaması bekleniyor.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 11

Eğitim programının tamamlanmasının ardından Türk pilotların, Türkiye’nin yeni Eurofighter Typhoon uçaklarının ilk teslimatını alacağı 2030 yılına kadar 29. Filo’da eğitmen olarak görev yapacağı belirtildi.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 12

Anlaşma kapsamında Türkiye’ye ilk uçakların 2030 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 13

Takvime göre 2030’da 6, 2031’de 8 ve 2032’de 6 Eurofighter Typhoon’un Türkiye’ye teslim edilmesi öngörülüyor.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 14

Pilot eğitimlerinin uçakların teslimatından önce başlatılmasıyla operasyonel hazırlık sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.

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İngiliz ordusu Türk pilotları paylaştı: Eğitmenlik yapacaklar - Resim: 15

Anlaşmanın, İngiliz şirketin Edinburgh, Warton, Samlesbury ve Bristol’daki üretim tesislerinde çalışan 20 bin kişilik iş gücünün sürdürülmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

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