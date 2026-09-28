Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde

Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde

Otobüs sektörü alarm veriyor. Yüksek enflasyon ve savaşların tetiklediği akaryakıt fiyatları otobüs sektörünü vurdu. Pek çok firma iflasın eşiğine geldi.

Kaynak: Diğer
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Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde - Resim: 1

Yüksek enflasyon ve savaşların tetiklediği akaryakıt fiyatları, şehirlerarası ulaşım sektöründe büyük bir kriz yarattı.

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Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde - Resim: 2

Katlanan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlanan firmalar bir bir havlu atarken; VİB Turizm hakkında konkordato kararı alındı, Kale Seyahat’e ise kesin konkordato mühleti verildi.

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Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde - Resim: 3

Sözcü'den Belce Örü Erçin'in haberine göre; Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, sektörü çıkmaza sürükleyen en büyük sorunun akaryakıt fiyatları olduğuna dikkat çekti.

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Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde - Resim: 4

Van-İstanbul güzergahında bir otobüsün gidiş-dönüş ortalama 900 litre mazot tükettiğini belirten Özcan, "40 koltuğun tamamı dolsa bile yalnızca kişi başı akaryakıt maliyeti 1.068 lirayı buluyor. Bunun üzerine şoför, muavin, otoyol, köprü ve otogar giriş-çıkış ücretlerini eklediğinizde durumun vahameti ortaya çıkıyor. Üstelik firmalara kesilen ağır cezalar da cabası. Şartlar böyle devam ederse sektörden çekilen firma sayısı hızla artacaktır" dedi.

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Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde - Resim: 5

Vatandaşların azalan alım gücü nedeniyle artık daha az seyahat ettiğini ve otobüslerin tam kapasiteyle çalışamadığını vurgulayan Özcan, Ankara'dan acil çözüm talep ettiklerini belirtti.

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Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde - Resim: 6

Sektörün talepleri arasında; biletlerde taban fiyat uygulamasına geçilmesi, D1 belgesi için şart koşulan koltuk sayısının artırılması ve özellikle özelleştirilen otoyollardaki yüksek geçiş ücretleri için firmalara sübvansiyon (devlet desteği) sağlanması yer alıyor.

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Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde - Resim: 7

Maliyetlerdeki önlenemez artış, kaçınılmaz olarak vatandaşın cebine de yansıdı.

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Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde - Resim: 8

Son iki yıl içinde şehirlerarası ulaşım ücretlerine yüzde 100'ü aşan zamlar yapıldı. 2024 yılında 42 TL seviyelerinde olan motorinin litresi bugün 90 TL'yi aşarken; iki yıl önce yaz döneminde 250-300 TL bandında satılan Tekirdağ-İstanbul otobüs biletleri günümüzde 550-600 TL seviyelerine ulaşmış durumda.

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