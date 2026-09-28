Otobüs şirketleri tek tek iflas eşiğinde

Van-İstanbul güzergahında bir otobüsün gidiş-dönüş ortalama 900 litre mazot tükettiğini belirten Özcan, "40 koltuğun tamamı dolsa bile yalnızca kişi başı akaryakıt maliyeti 1.068 lirayı buluyor. Bunun üzerine şoför, muavin, otoyol, köprü ve otogar giriş-çıkış ücretlerini eklediğinizde durumun vahameti ortaya çıkıyor. Üstelik firmalara kesilen ağır cezalar da cabası. Şartlar böyle devam ederse sektörden çekilen firma sayısı hızla artacaktır" dedi.