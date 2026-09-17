Ekrem İmamoğlu’nun “Milletim Şahidimdir” adlı kitabının basım, dağıtım ve satışının engellenmesine ilişkin tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi’nden yayın yasaklarıyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi.
Ekrem İmamoğlu’nun da kitabı yasaklanmıştı: AYM’den karar geldi
Ekrem İmamoğlu’nun “Milletim Şahidimdir” adlı kitabına yönelik yasaklar tartışılırken Anayasa Mahkemesi’nden bir karar geldi. Mahkeme, çeşitli yayınlara yönelik toplatma, dağıtım ve satış yasaklarını inceledi. AYM, kararların ifade özgürlüğü ve basın hürriyetini ihlal ettiğine hükmetti.Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede kısıtlanan savunmalarının derlendiği “Milletim Şahidimdir” isimli kitabı hakkında kararlar verilmişti.
Henüz basım aşamasındayken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından el koyma, basımı durdurma, dağıtım ve satış yasağı gelmişti.
Söz konusu kararın ardından, basılmamış bir kitap hakkında yasaklama kararı verilmesinin bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğü açısından sonuçları tartışma konusu olmuştu.
Anayasa Mahkemesi’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararında ise farklı yayınlara ilişkin toplatma, dağıtım ve satış yasağı kararlarına yönelik başvurular ele alındı.
Yüksek Mahkeme; Hasan Cemal Kaya’nın “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” ve “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” kitapları, Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” isimli eseri, “Boyun Eğme” dergisi ile CHP tarafından yayımlanan “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” adlı kitapçığın da aralarında bulunduğu çeşitli basılı materyallere ilişkin kararları birlikte değerlendirdi.
AYM, başvurular kapsamında uygulanan toplatma, dağıtım ve satış yasaklarının ifade özgürlüğü ile basın hürriyetini ihlal ettiğine oy çokluğuyla karar verdi.
Yüksek Mahkeme, kararın gerekçesinde Basın Kanunu kapsamında uygulanan toplatma kararlarının yasallık ölçütleri bakımından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Gerekçede, eserlerin toplatılmasına yönelik müdahalelerde öngörülebilirlik ve belirlilik şartlarının karşılanmadığı belirtildi.
AYM ayrıca söz konusu kararların bir koruma tedbiri olmanın ötesine geçerek kalıcı bir yasak ve nihai yaptırım niteliğine dönüştüğüne işaret etti.
Anayasa Mahkemesi gerekçesinde, başvurular kapsamında verilen toplatma kararlarının Basın Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen özel geçerlilik koşullarına aykırı olduğuna dikkat çekti.
Yüksek Mahkeme, bu uygulamaların ceza yargılamasından bağımsız yasaklara dönüştüğünü ve nihai yaptırım niteliği kazandığını belirtti.
Kararda bu yönüyle uygulanan müdahalelerin ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti açısından hak ihlaline yol açtığı sonucuna varıldı.