Ekrem İmamoğlu’nun da kitabı yasaklanmıştı: AYM’den karar geldi

Yüksek Mahkeme; Hasan Cemal Kaya’nın “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” ve “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” kitapları, Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” isimli eseri, “Boyun Eğme” dergisi ile CHP tarafından yayımlanan “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” adlı kitapçığın da aralarında bulunduğu çeşitli basılı materyallere ilişkin kararları birlikte değerlendirdi.