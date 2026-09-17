Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak?

Ev veya otomobil sahibi olmak amacıyla Katılımevim ve Birevim’e para yatıran tasarruf sahipleri, Cumhuriyet'in haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından birikimlerinin akıbetini ve devam eden sözleşmelerinin nasıl etkileneceğini merak ediyor.