Katılımevim ve Birevim’in çoğunluk hisselerini bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding ile ilgili gelişmelerin ardından şirketlerin geleceğine ilişkin yeni bir süreç başladı.
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak?
Katılımevim ve Birevim’in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., iki şirketin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu. Gelişme sonrası ev veya otomobil amacıyla birikim yapan tasarruf sahiplerinin sözleşmeleri ve paralarının akıbeti merakKaynak: Diğer
Ev veya otomobil sahibi olmak amacıyla Katılımevim ve Birevim’e para yatıran tasarruf sahipleri, Cumhuriyet'in haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından birikimlerinin akıbetini ve devam eden sözleşmelerinin nasıl etkileneceğini merak ediyor.
İLK TALİP TERA GRUBU OLMUŞTU
Katılımevim, Birevim ve Pusula Portföy gibi birçok şirketi bünyesinde barındıran Pusula Finans Holding’i Tera Grubu’nun devralacağı açıklanmıştı.
Devralma süreciyle ilgili görüşmelerin sürdüğü dönemde Pusula Holding hakkında soruşturma ve tutuklama haberleri gündeme geldi.
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu ortaya çıkmıştı.
İddiaların ardından 12 Eylül’de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gittiğini açıklayan Yarız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Pusula yapılanmasının önemli isimlerinden ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilmişti.
Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova hakkında da yurtdışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenilmişti.
Bu gelişmelerin ardından Katılımevim’in Borsa İstanbul’daki hisseleri sert şekilde geriledi. Hisse, yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti.
Pusula Holding’e talip olan Tera Yatırım ise yaptığı açıklamada, borsada yaşanan süreçten sorumlu olmadıklarını belirtti.
Yaklaşık 700 milyar lira büyüklüğünde varlık yönettiği belirtilen Tera Portföy de bazı fonlarında katılma payı iade ödemelerini gerçekleştiremediğini açıkladı.
Tera Grubu Başkanı Emre Tezmen hakkında da bugün yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
BİRİKİM SAHİPLERİ PARALARININ AKIBETİNİ MERAK EDİYOR
Yaşanan gelişmeler sonrasında birikimlerini ev veya otomobil sahibi olmak amacıyla Katılımevim ya da Birevim’e yatıran tasarruf sahipleri, şirketlere yatırdıkları paraların durumunu sorgulamaya başladı.
Müşteriler, birikimlerini alıp alamayacaklarını ve ödemeleri devam eden konut veya otomobillerle ilgili nasıl bir süreç yaşanacağını merak ediyor.
Uzmanlar ise tasarruf finansman şirketlerinin borsadaki hareketlerden ayrı bir yapıya sahip olduğunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterdiğini belirtiyor.
Ekonomist Kerim Rota da Halk TV ekranlarında yaptığı açıklamada Katılımevim ve Birevim’in borsadaki düşüşten ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, şirketlerin SPK ve BDDK gibi kurumların düzenleme ve denetimleri kapsamında bulunduğunu ifade etmişti.
EMLAK KATILIM'DAN KATILEVİM VE BİREVİM İÇİN SATIN ALMA GÖRÜŞMESİ
Son gelişmeyle birlikte Katılımevim ve Birevim’in geleceğine ilişkin tablo yeni bir boyut kazandı.
Kamu bankası Emlak Katılım, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. üzerinden Katılımevim ve Birevim’in satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu.
Emlak Katılım’ın KAP’a yaptığı açıklamada, görüşmelerin bankanın büyüme stratejisi kapsamında başlatıldığı ve sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
SPK’DAN YENİ TEDBİRLER
Borsa İstanbul’da yaşanan sert hareketlerin ardından Finansal İstikrar Komitesi finansal piyasalara ilişkin tedbirlerin hızla devreye alınacağını duyurdu.
Bunun ardından SPK tarafından kredili işlemler ve yatırım fonlarına yönelik yeni tedbirler açıklandı.
SPK, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde normalde yüzde 35 olan asgari özkaynak koruma oranının geçici olarak yüzde 20’ye kadar uygulanabilmesine karar verdi.
Ayrıca yedi portföy şirketinin TEFAS’ta işlem gören toplam 130 yatırım fonunun alım ve satım işlemlerinin durdurulmasına ve fonların tasfiye edilmesine hükmedildi.
SÜREÇ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK
Katılımevim ve Birevim için Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından satın alma görüşmelerine başlanması, şirketlerin geleceğine ilişkin yeni bir süreci beraberinde getirdi.
Ancak satın alma işleminin tamamlanıp tamamlanmayacağı ve sürecin mevcut tasarruf sahiplerinin sözleşmelerine nasıl yansıyacağı, yapılacak resmi açıklamalar ve işlemin tamamlanmasıyla netleşecek.