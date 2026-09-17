Yeniçağ Gazetesi
17 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak?

Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak?

Katılımevim ve Birevim’in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., iki şirketin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu. Gelişme sonrası ev veya otomobil amacıyla birikim yapan tasarruf sahiplerinin sözleşmeleri ve paralarının akıbeti merak

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 1

Katılımevim ve Birevim’in çoğunluk hisselerini bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding ile ilgili gelişmelerin ardından şirketlerin geleceğine ilişkin yeni bir süreç başladı.

1 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 2

Ev veya otomobil sahibi olmak amacıyla Katılımevim ve Birevim’e para yatıran tasarruf sahipleri, Cumhuriyet'in haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından birikimlerinin akıbetini ve devam eden sözleşmelerinin nasıl etkileneceğini merak ediyor.

2 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 3

İLK TALİP TERA GRUBU OLMUŞTU

Katılımevim, Birevim ve Pusula Portföy gibi birçok şirketi bünyesinde barındıran Pusula Finans Holding’i Tera Grubu’nun devralacağı açıklanmıştı.

3 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 4

Devralma süreciyle ilgili görüşmelerin sürdüğü dönemde Pusula Holding hakkında soruşturma ve tutuklama haberleri gündeme geldi.

4 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 5

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu ortaya çıkmıştı.

5 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 6

İddiaların ardından 12 Eylül’de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gittiğini açıklayan Yarız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 7

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Pusula yapılanmasının önemli isimlerinden ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

7 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 8

Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova hakkında da yurtdışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenilmişti.

8 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 9

Bu gelişmelerin ardından Katılımevim’in Borsa İstanbul’daki hisseleri sert şekilde geriledi. Hisse, yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti.

9 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 10

Pusula Holding’e talip olan Tera Yatırım ise yaptığı açıklamada, borsada yaşanan süreçten sorumlu olmadıklarını belirtti.

10 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 11

Yaklaşık 700 milyar lira büyüklüğünde varlık yönettiği belirtilen Tera Portföy de bazı fonlarında katılma payı iade ödemelerini gerçekleştiremediğini açıkladı.

11 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 12

Tera Grubu Başkanı Emre Tezmen hakkında da bugün yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

12 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 13

BİRİKİM SAHİPLERİ PARALARININ AKIBETİNİ MERAK EDİYOR

Yaşanan gelişmeler sonrasında birikimlerini ev veya otomobil sahibi olmak amacıyla Katılımevim ya da Birevim’e yatıran tasarruf sahipleri, şirketlere yatırdıkları paraların durumunu sorgulamaya başladı.

13 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 14

Müşteriler, birikimlerini alıp alamayacaklarını ve ödemeleri devam eden konut veya otomobillerle ilgili nasıl bir süreç yaşanacağını merak ediyor.

14 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 15

Uzmanlar ise tasarruf finansman şirketlerinin borsadaki hareketlerden ayrı bir yapıya sahip olduğunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

15 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 16

Ekonomist Kerim Rota da Halk TV ekranlarında yaptığı açıklamada Katılımevim ve Birevim’in borsadaki düşüşten ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, şirketlerin SPK ve BDDK gibi kurumların düzenleme ve denetimleri kapsamında bulunduğunu ifade etmişti.

16 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 17

EMLAK KATILIM'DAN KATILEVİM VE BİREVİM İÇİN SATIN ALMA GÖRÜŞMESİ

Son gelişmeyle birlikte Katılımevim ve Birevim’in geleceğine ilişkin tablo yeni bir boyut kazandı.

17 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 18

Kamu bankası Emlak Katılım, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. üzerinden Katılımevim ve Birevim’in satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu.

18 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 19

Emlak Katılım’ın KAP’a yaptığı açıklamada, görüşmelerin bankanın büyüme stratejisi kapsamında başlatıldığı ve sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

19 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 20

SPK’DAN YENİ TEDBİRLER

Borsa İstanbul’da yaşanan sert hareketlerin ardından Finansal İstikrar Komitesi finansal piyasalara ilişkin tedbirlerin hızla devreye alınacağını duyurdu.

20 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 21

Bunun ardından SPK tarafından kredili işlemler ve yatırım fonlarına yönelik yeni tedbirler açıklandı.

21 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 22

SPK, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde normalde yüzde 35 olan asgari özkaynak koruma oranının geçici olarak yüzde 20’ye kadar uygulanabilmesine karar verdi.

22 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 23

Ayrıca yedi portföy şirketinin TEFAS’ta işlem gören toplam 130 yatırım fonunun alım ve satım işlemlerinin durdurulmasına ve fonların tasfiye edilmesine hükmedildi.

23 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 24

SÜREÇ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Katılımevim ve Birevim için Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından satın alma görüşmelerine başlanması, şirketlerin geleceğine ilişkin yeni bir süreci beraberinde getirdi.

24 25
Katılımevim ve Birevim’de taşlar yerinden oynadı: Paralar ne olacak? - Resim: 25

Ancak satın alma işleminin tamamlanıp tamamlanmayacağı ve sürecin mevcut tasarruf sahiplerinin sözleşmelerine nasıl yansıyacağı, yapılacak resmi açıklamalar ve işlemin tamamlanmasıyla netleşecek.

25 25
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro