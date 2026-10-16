Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı

BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı

BETİMAR Araştırma’nın milletvekili genel seçimine ilişkin anketi kamuoyuyla paylaşıldı. Kararsızların dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlarda partiler arasında ciddi oy farkları dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 1

BETİMAR Araştırma tarafından paylaşılan milletvekili genel seçimi anketinin sonuçları kamuoyuna yansıdı.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 2

Katılımcılara yöneltilen “Bugün bir milletvekili genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, partilerin oy oranlarını ortaya koydu.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 3

Grafikte kararsızların oylarının dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlara yer verildi.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 4

Araştırmada Yeni Parti yüzde 21,5 oy oranıyla ana muhalefet partisi oldu.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 5

Anket sonuçlarında üçüncü sırada yüzde 10 oy oranına sahip DEM Parti yer aldı.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 6

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 8,4 olarak gösterildi.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 7

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise yüzde 7,7 ile beşinci sırada bulundu.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 8

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oy oranı yüzde 4,8 olarak açıklandı.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 9

CHP’nin ardından yüzde 4,7 ile Anahtar Parti geldi.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 10

Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 3,9 olarak ölçüldü.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 11

Yeniden Refah Partisi ise yüzde 3,1’lik oy oranıyla grafikte yer aldı.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 12

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) oy oranı yüzde 1,6 olarak gösterildi.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 13

AK Parti yüzde 31,7 ile ilk sırada kaldı.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 14

Böylece iktidar ve ana muhalefet arasında yüzde 10,2 fark görüldü.

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BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı - Resim: 15

Sonuçlar, kararsızların dağıtılmasının ardından oluşan oy tablosunu yansıtıyor.

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