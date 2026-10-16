BETİMAR Araştırma tarafından paylaşılan milletvekili genel seçimi anketinin sonuçları kamuoyuna yansıdı.
BETİMAR anketinde partilerin oyları belli oldu: MHP ve İYİ Parti farkı
BETİMAR Araştırma’nın milletvekili genel seçimine ilişkin anketi kamuoyuyla paylaşıldı. Kararsızların dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlarda partiler arasında ciddi oy farkları dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Katılımcılara yöneltilen “Bugün bir milletvekili genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, partilerin oy oranlarını ortaya koydu.
Grafikte kararsızların oylarının dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlara yer verildi.
Araştırmada Yeni Parti yüzde 21,5 oy oranıyla ana muhalefet partisi oldu.
Anket sonuçlarında üçüncü sırada yüzde 10 oy oranına sahip DEM Parti yer aldı.
İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 8,4 olarak gösterildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise yüzde 7,7 ile beşinci sırada bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oy oranı yüzde 4,8 olarak açıklandı.
CHP’nin ardından yüzde 4,7 ile Anahtar Parti geldi.
Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 3,9 olarak ölçüldü.
Yeniden Refah Partisi ise yüzde 3,1’lik oy oranıyla grafikte yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) oy oranı yüzde 1,6 olarak gösterildi.
AK Parti yüzde 31,7 ile ilk sırada kaldı.
Böylece iktidar ve ana muhalefet arasında yüzde 10,2 fark görüldü.
Sonuçlar, kararsızların dağıtılmasının ardından oluşan oy tablosunu yansıtıyor.