8 Mayıs 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

İBB'YE YENİ OPERASYON: 29 GÖZALTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

YILMAZ ÖZDİL'DEN ANKARA'YI SARSACAK İDDİA: CHP İÇİN O TARİHTE DÜĞMEYE BASILACAK

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin butlan kararına dair değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında gerçekleşecek NATO zirvesini merkeze alan Özdil, CHP'ye yönelik yargı süreci ve belediyeler üzerinden yürütülecek operasyonu aktardı.

"GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'Nİ ÇİFTLİĞE ÇEVİRMİŞLER": PROJEDE USULSÜZLÜK, ÖĞRENCİ ALIMINDA ŞAİBE…

CHP'li Hasan Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi’nde milyarlık ihale usulsüzlüğü yapıldığı ve para karşılığı yabancı öğrenci alındığı iddialarını gündeme taşıdı.

AKIN GÜRLEK GÜNDEME GETİRMİŞTİ: MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLUNUN ETKİN PİŞMANLIK İSTEĞİNİN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından gündeme getirilen "etkin pişmanlık" talebine dair ayrıntılar netleşti. Sosyal medya ve haber kanallarında paylaşılan resmi belgelere göre, Böcek’in dilekçenin detayları sızdı

BURCU KÖKSAL BELEDİYE MECLİSİNİ DE YANINDA GÖTÜRECEK, EN AZ 6 ÜYE İSTİFA EDECEK

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişine kesin gözüyle bakılırken, Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alınmıştı. Albayrak'ı görevden alan İl Başkanı Hasan Karadeniz de görevden alınacak. Burcu Köksal, en az 6 meclis üyesini de yanında götürecek

EKONOMİ- YENİÇAĞ

AKARYAKITA BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR: SAATLER KALDI… 70 TL ALTINA DÜŞÜYOR

Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla 7,17 TL’lik bir indirim öngörülüyor.

ÜNLÜ EKONOMİST GÖRÜNMEYENİ AÇIKLADI: GEÇİM DERDİNDEKİ VATANDAŞA KÖTÜ HABER

2026 yılının ilk dört ayı geride kalırken, biriken enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı. Uzmanlar, son 20 yılın verilerini masaya yatırdı. Matematiksel hesaplamalar, 2026 sonunda enflasyonun büyük olasılıkla yüzde 38-39 bandında oluşacağına işaret ediyor.

ÜNLÜ EKONOMİST AÇIKLADI: İBB DAVASININ ENFLASYONA ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Ekonomi yönetiminin 'rasyonel zemine dönüş' diyerek başlattığı iddialı dezenflasyon programının üzerinden tam üç yıl geçti. Ekonomist Alaattin Aktaş, ekonomi programının enflasyon başlığında neden bekleneni veremediğini anlattı.

YENİÇAĞ- KÖŞE YAZISI

BAHÇELİ’NİN MUTLAK BUTLAN KORKUSU

“Mutlak”, güzel Türkçemizdeki bir sıfattır ve bazı temel anlamlara sahiptir.

En temel anlamı; “kesin, tartışmasız, değişmez” şeklindedir…

DÜNYA – YENİÇAĞ

İRAN SAVAŞIN YARALARINI SARIYOR: KAMU PERSONELİ NORMALE DÖNÜYOR

İran'da savaş sırasında uzaktan çalışan kamu personelinin 9 Mayıs itibarıyla yeniden tam zamanlı ve fiziksel mesaiye döneceği bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANSİYON YÜKSELDİ: TAHRAN’DAN ABD’YE "TANKER" MİSİLLEMESİ

Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor. İran devlet televizyonu, ABD’nin petrol tankerine müdahalesine füze saldırısıyla karşılık verildiğini duyururken; Tahran yönetiminden dünyaya sert bir mesaj geldi: "İran’ın yeni deniz düzenine saygı gösterin!"

DSÖ’DEN KRİTİK HANTAVİRÜS AÇIKLAMASI: HEM RAHATLATTI HEM KORKUTTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, virüsün enfekte kişiler için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ancak genel toplum açısından risk seviyesinin düşük olduğunu vurguladı.

LAVROV'DAN ZAFER GÜNÜ’NDE ‘NAZİ’ BENZETMESİ’: KUTSAL BAYRAĞIMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zafer Günü’nün yıl dönümünde yaptığı açıklamada Ukrayna’ya savaşta destek veren Batı ülkelerine ‘Nazi’ benzetmesi yaptı. Lavrov, "Onlar, kutsal bayramımızı bozmaya çalışıyor” dedi.

SPOR - YENİÇAĞ

GALATASARAY'DA TARAFTARI ÇILDIRTACAK KARAR: GİDECEK DENİLİYORDU KALMASINA KARAR VERİLDİ

Galatasaray'da taraftarı çıldırtacak karar: Gidecek deniliyordu kalmasına karar verildi.

ABD’de Trump yönetiminin UFO görüntülerini yayımla

ABD Ordusu, 2026’da kaydedilen yeni bir “tanımlanamayan anomal olay” (UAP) videosunu yayınladı.

DOW-UAP-PR49 adlı raporda, ABD askeri platformundaki kızılötesi sensör tarafından kaydedilen 1 dakika 49 saniyelik görüntü yer alıyor. Gözlemi yapan kişi ise olayla ilgili hiçbir sözlü veya yazılı açıklama yapmadı. 👽

Dünya Eşek Günü sosyal medyada renkli paylaşımlarla kutlandı

Dünya Eşek Günü kapsamında dünyanın farklı yerlerinden eşek fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaşıldı. Özellikle yük taşıyan ve zor koşullarda yaşayan eşeklerin korunmasına dikkat çekilen günde, hayvan hakları savunucuları farkındalık çağrısı yaptı. Eğlenceli içeriklerin yanı sıra, eşeklerin tarım ve kırsal yaşam için önemine vurgu yapan paylaşımlar da öne çıktı.