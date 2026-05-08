Son anket GÜNDEMAR'dan geldi: Böylesi hiç görülmemişti

Siyaset dünyasında erken seçim tartışmaları sürerken, GÜNDEMAR Araştırma’nın paylaştığı son anket sonuçları seçmen eğilimindeki çarpıcı değişimi gözler önüne serdi. İki parti aarasondaki fark "Böylesi hiç görülmemişti" dedirtti.

GÜNDEMAR Araştırma’nın paylaştığı 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan son anket sonuçlarına göre, CHP birinci parti konumunu güçlendirerek koruyor.

CHP FARKI AÇIYOR, AK PARTİ İKİNCİ SIRADA

2 bin 250 kişiyle gerçekleştirilen "Türkiye Gündemi Araştırması" anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

CHP: 36,10

AK Parti: 28,56

DEM Parti: 8,61

MHP: 7,40

İYİ Parti: 5,19

Zafer Partisi: 5,03

Anahtar Parti: 3,12

Yeniden Refah Partisi: 2,01

İKİNCİ TURDA MUHALEFET ADAYLARI AVANTAJLI

Anketin en dikkat çekici bölümlerinden biri de olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryosu oldu.

Anket verilerine göre, seçimin ikinci tura kalması durumunda muhalefet adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yarışı önde tamamlıyor.

Ekrem İmamoğlu - Recep Tayyip Erdoğan:

· Ekrem İmamoğlu: Yüzde 57,35

· Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,65

· Fark: +14,70 puan

Mansur Yavaş - Recep Tayyip Erdoğan:

· Mansur Yavaş: Yüzde 57,83

· Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,17

· Fark: +15,66 puan

KÜÇÜK PARTİLER VE YENİ OLUŞUMLAR

Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer detay ise yeni kurulan Anahtar Parti’nin yüzde 3,12 ile listede yer bulması oldu. Zafer Partisi yüzde 5 barajını zorlarken, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,01’de kaldı. TİP ise yüzde 0,82'lik bir destekle ankete yansıdı.

İktidarın sandık çağrılarına mesafeli duruşu sürse de, GÜNDEMAR’ın son anket sonuçları seçmen nezdinde muhalefetin ivmesini koruduğunu ve CHP’nin birinci parti olma özelliğini pekiştirdiğini gösterdi.

GÜNDEMAR Araştırma’nın paylaştığı CHP'nin oyların 36,10'unu alırken AK Parti'nin 28,56'ı aldığı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçtiği son anket sonuçları sosyal medyada 'Böylesi hiç görülmemişti' yorumlarıyla gündem oldu.

