“Mutlak”, güzel Türkçemizdeki bir sıfattır ve bazı temel anlamlara sahiptir.

En temel anlamı; “kesin, tartışmasız, değişmez” şeklindedir…

Farklı alanlarda ise özel anlamları ya da kullanımları vardır.

Mesela Felsefede “mutlak gerçek” vardır. Her şeyden bağımsız, kendi başına var olanı ifade eder. Matematikte ise bir sayının işaretsiz değerine “mutlak değer” denir.

Peki ya siyaset alanındaki anlamı?

Mutlak sıfatı siyasette sınırsız ve denetlenmeyen güç anlamında kullanılır.

Özellikle devlet yönetimiyle ilgili kavramlarda görülür.

Örneğin, mutlak monarşi ve mutlak iktidar gibi…

Tabii aslında hukuk alanının kavramı olan ama günümüz Türkiye’sinde siyaset alanına taşınan bir kavram var: Mutlak butlan!

Mutlak butlan siyaset alanında şu özel anlamı ifade eder; ilk seçimde mutlak şutlan olacağını bilenlerin rakibinin alanını dizayn etmesi…

Mutlak iktidarın devamı için mutlak butlan stratejisinin izlenmesiyle seçim daha yapılmadan seçimin zemini belirlenmiş olur…

Son dönemde yeniden alevlenen CHP’ye mutlak butlan meselesi, bu açılardan baktığımızda aslında tam da iktidarın meselesi. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mutlak butlan sorusuna verdiği yanıt açıkça gösteriyor ki, mutlak butlan iktidar ile MHP arasında da soruna dönüşmüş durumda…

Peki Bahçeli mutlak butlana neden mesafeli?

Bunu anlayabilmek için önce filmi birazcık geriye saralım…

2025 yazı, AKP ile MHP arasında çatlak olduğu tartışmaları ile geçmişti.

CHP çatlağa kesin iman etmiş ve ısrarla bu iddiayı en üst perdeden gündemde tutuyordu. Hatta stratejilerini de bu kabule göre kurmuşlardı.

O dönem açılım komisyonuna girmelerinin bile perde arkasında bu kabul vardı.

CHP’ye yakın kaynaklarla konuştuğumuzda, komisyona girerek AKP-MHP arasındaki çatlağı derinleştireceklerini söylüyorlardı…

Peki o günlerde CHP’yi çatlak siyasetine iten sebep neydi?

Elbette Bahçeli’nin İBB davası hakkında yaptığı çıkışlardı.

O çıkışların ilkinde “sahici delillerin” dosyaya eklenmesini istiyordu Bahçeli.

CHP de burada büyülendi. Büyülenme hali Feti Yıldız’ın da bazı paylaşımları ile beslendi.

Bahçeli’nin tıpkı Ahmet Türk’ün, Mümtazer Türköne’nin Alaaatin Çakıcı’nın tahliyesine vesile olduğu gibi İmamoğlu’nu da özgürlüğe kavuşturacağı beklentisine girildi.

Oysa Bahçeli, CHP’nin “İmamoğlu’na tahliye isteyecek” şeklinde algıladığı çıkışlarında İmamoğlu hakkında zehir zemberek suçlamalarda da bulunuyordu…

Bahçeli’nin niyeti çok açıktı. Soruşturmanın siyasi olduğuna inanan toplumu aksine ikna edecek bir şekilde İmamoğlu’nun en kısa sürede mahkûm edilmesini istiyordu.

Çünkü İmamoğlu süreci, zaten yoğun olan toplumsal muhalefeti daha da yukarı çekiyordu ve buradaki itiraz ve tepki zaten hassas bir alan olan “Terörsüz Türkiye” sürecine taşabilir, süreci “sabote” edebilirdi.

Bahçeli şimdi de aynı korku ve endişe ile CHP’nin kurultay davası hakkında mutlak butlan çıkmasına sıcak bakmıyor. İmamoğlu hapisteyken bir de mutlak butlan çıkarsa, gündemin altüst olmasından, toplumun bunu satın almamasından, toplumsal direncin daha da yükselmesinden ve bütün bunların İmralı açılımını enfekte etmesinden korkuyor.

Açılım sürecinin “toplumsal psikoloji yönetiminin” başındaki birisi için de bu endişe hiç yersiz değil.

Diyebiliriz ki; Bahçeli’nin önceliği ana muhalefeti parçalamak değil, ana muhalefet ile kontrollü gerilim. Yani itiraz ve eleştirilerin belli sınırlar içinde tutulduğu, öfkenin sokağa itilmediği bir denge…

Sizin anlayacağınız, Bahçeli’nin mutlak butlana mesafeli pozisyonu, tek adam sistemini koruma refleksinden kaynaklanıyor.

Zaten Terörsüz Türkiye süreci de tek adam sistemini kalıcılaştırma ve derinleştirme ihtiyacından doğdu…

Yazımın finalini Ankara koridorlarından bir bilgi ile yapayım; Bahçeli, terörist başına statünün adını koyduğu grup toplantısından önce Erdoğan ile yaptığı görüşmede mutlak butlan hakkındaki endişelerini bildirmiş. Aktarılanlara göre, bu sebeple mutlak butlanın yakın gelecekte çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak iktidarın çözmeye çalıştığı ama yöntemini bir türlü belirleyemediği bir “tehdit” var. Eğer o “tehdit” için başka “çare” bulunamazsa, “şartlı mutlak butlan” Bahçeli’ye ve devam eden Terörsüz Türkiye sürecine rağmen çıkabilir…

O “tehdit” ne mi?

O da başka bir yazının konusu olsun…