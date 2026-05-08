Galatasaray'da taraftarı çıldırtacak karar: Gidecek deniliyordu kalmasına karar verildi
Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek Galatasaray, 26. şampiyonluğu matematiksel olarak garantileme hesapları yaparken yeni sezon planlamasına da yoğunlaştı.
Takımda lig ve kupa maçlarında sergilediği performans nedeniyle eleştirilen Günay Güvenç ile ilgili karar netleşti. Tecrübeli kalecinin futbol kariyerini Galatasaray’da sonlandırmak istediği belirtildi.
Fanatik'in haberinde yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz yaz sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan 34 yaşındaki file bekçisinin ayrılmayı düşünmediği, kulüpte kalma isteğini sürdürdüğü aktarıldı.
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği maçında yediği goller sonrası eleştirilen Günay, Samsunspor karşılaşmasında da kırmızı kart görmüştü.
Sarı-kırmızılılarda yeni sezon için Uğurcan Çakır’ın arkasında görev yapacak yerli kaleci arayışının sürdüğü, bu isimler arasında Eyüpspor’a kiralanan Jankat Yılmaz’ın da bulunduğu ifade edildi. Teknik heyetin ise Günay’ın takımda kalmasından yana olduğu öğrenildi.