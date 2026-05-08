Bundesliga'ya dönen Schalke Süper Lig'in yıldızını transfer etmek istiyor

Kadrosunda Kenan Karaman, Dzeko ve Karius gibi tanıdık isimleri de bulunduran Alman devi, transfer çalışmalarına başladı.
Schalke 04, Bundesliga 2’de şampiyon olarak yeniden Bundesliga’ya yükselmesinin ardından, Süper Lig’in dikkat çeken isimlerinden birini radarına aldı.
Samsunspor, geçtiğimiz sezonu Süper Lig’de 3. sırada tamamlayarak 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterirken, bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri Carlo Holse oldu.
DİKKATLERİ ÇEKTİ
Bu sezon performansını daha da yukarı taşıyan 26 yaşındaki on numara, ligde bitime iki hafta kala 45 maçta 10 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise 34 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretmişti.
AVRUPA TAKIMLARININ RADARINDA
Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Holse, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Özellikle Schalke 04’ün, Danimarkalı oyuncu için resmi teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olan Holse’nin, Alman ekibinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.
TRABZONSPOR'UN DA İLGİSİ VAR
Süper Lig'in dev takımlarından Trabzonspor'un da Holse'ye ilgisi var.
SAMSUNSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR
Samsunspor cephesinde ise oyuncunun 2027’ye kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle ayrılığa sıcak bakılmadığı ve kontrat uzatma görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.
Holse, çok yönlü yapısıyla hem on numara, hem sağ kanat hem de merkez orta sahada görev alabiliyor.