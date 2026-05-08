CHP Genel Merkezi, Burcu Köksal'ın gidişi sonrası Afyon teşkilatlarını tek tek görevden alıyor. Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak "Genel Merkez'in isteğiyle" görevden alındı. CHP Afyon'da bir başkanın ipini daha çekiyor.

YENİÇAĞ'ın edindiği bilgilere göre Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak, İl Başkanlığı kararıyla değil, doğrudan genel merkez tarafından görevden alındı. CHP Genel Merkezi Afyon'da Burcu Köksal'a yakın isimleri tek tek görevden alacak.

CHP AFYON İL BAŞKANLIĞI DA FESHEDİLECEK

YENİÇAĞ'ın edindiği son bilgilere göre önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz de görevden alınacak. Karadeniz, İl Başkanlığı seçimlerinde Genel Merkez adayı olduğu belirtilen Faruk Duha Erhan'a karşı seçimi kazanmıştı. Hasan Karadeniz ise Burcu Köksal'ın 'kemik' ekibinde yer alıyor.

Afyonkarahisar'da Hasan Karadeniz'in görevden alınmasına kesin gözüyle bakılırken, teşkilatlarda yapılacak 'değişikliklerin' bununla sınırlı kalmayacağı belirtiliyor.

BELEDİYE MECLİSİ DE AK PARTİ'YE GEÇECEK

YENİÇAĞ'ın edindiği bilgilere göre, Burcu Köksal yanında en az 6 belediye meclis üyesini de AK Parti'ye götürecek. Halihazırda 23 CHP, 12 AK Parti ve 2 MHP üyesi bulunan Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde, Köksal yanında en az 6 CHP'li meclis üyesini yanında götürecek. Ve Afyonkarahisar, Meclis yönetimi dahil olmak üzere tamamen AK Parti'ye geçmiş olacak.