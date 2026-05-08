Akaryakıt piyasasında döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, tabela değişimlerini de beraberinde getiriyor.
Akaryakıta büyük indirim geliyor: Saatler kaldı… 70 TL altına düşüyor
Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla 7,17 TL’lik bir indirim öngörülüyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Benzine gelen indirimin ardından, gözler motorin fiyatlarına yapılacak büyük çaplı indirime çevrildi.
Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 2,74 TL düzeyinde bir indirim gerçekleşti.
Ancak "eşel mobil" sistemi kapsamında bu indirimin bir kısmı vergi ayarlamasına gittiği için araç sahipleri pompa fiyatlarında 69 kuruşluk bir düşüş gördü.
Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla 7,17 TL’lik bir indirim gündemde.
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre; indirimin ne kadarının vatandaşa yansıyacağı, eşel mobil sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına bağlı.
Eşel Mobil Devreye Girerse: İndirimin %75'i ÖTV'ye aktarılacak ve pompa fiyatına sadece 1,79 TL indirim yansıyacak.
Eşel Mobil Devreye Girmezse: 7,17 TL'lik indirim doğrudan tabelalara yansıtılacak.
Bu dev indirimin kesinleşmesi için bugün saat 16.00 sularında yapılacak resmi açıklamaların beklendiğini Aydilek belirtti.
Motorin indirimi öncesinde şehir bazlı güncel fiyatlar şu şekilde seyrediyor:
|
Şehir
|
Benzin (TL)
|
Motorin (TL)
|
LPG (TL)
|
İstanbul (Avrupa)
|
63,79
|
71,77
|
33,89
|
İstanbul (Anadolu)
|
63,65
|
71,63
|
33,29
|
Ankara
|
64,76
|
72,89
|
33,87
|
İzmir
|
65,04
|
73,16
|
33,69