Trump-Erdoğan görüşmesi ve Temmuz ayında gerçekleşecek NATO zirvesini merkeze alan Özdil, CHP'ye yönelik yargı süreci ve belediyeler üzerinden yürütülecek operasyonlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"O GÜN DÜĞMEYE BASILDI, EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI"

Gazeteci Yılmaz Özdil, ABD’deki başkanlık değişiminin Türkiye’deki yargı mekanizmalarını tetiklediğini savunarak, süreci şu sözlerle analiz etti:

"Hatırlayalım lütfen. Trump seçilir seçilmez ne dedi? 'Türkiye'de şahane bir adam yönetiyor. Çok cankuşum ben onunla' falan dedi. O gün düğmeye basıldı. Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Arkası da çorap söküyor gibi geldi. Bakın Türkiye'de demokrasi katlediliyor. Hukuk katlediliyor. Buna rağmen Trump her fırsatta çıkıp ne diyor? 'Tayyip Erdoğan harika bir adam. Ne istersem yapıyor' diyor. Dolayısıyla asrın liderimiz işte bu 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO zirvesinde Trump'la birlikte şov yapacak. Şov, NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını kendi sarayında ağırlayarak Trump sayesinde saray meşruiyetini de tescillemiş olacak."

"CHP SEÇMENİ UYUTULUYOR,UYUŞTURULUYOR"

Özdil, ana muhalefetin ve medya organlarının tutumunu eleştirirken, toplumun büyük bir kesiminin siyasi davalardan koptuğunu şu verilerle dile getirdi:

"CHP seçmeni şu anda maalesef gayet güzel uyutuluyor. Özgür Özel'in mitinglerde işte bağırıp çağırmasıyla da gayet güzel oyalanıyor, uyuşturuluyor. CHP'ye yönelik operasyonlar normalleşti, sıradanlaştı. Kimse tepki göstermiyor artık. Başlangıcı hatırlayın bir de şimdiyi hatırlayın. Kabullenildi. Öğrenilmiş çaresizlik yaşanıyor. Silivri'deki davaları hiç takip etmeyen, hiç ilgilenmeyen vatandaşların oranı maalesef %49.4. Bakın her iki kişiden biri Türkiye'de Silivri davalarını hiç takip etmiyor veya hiç ilgilenmiyor. Ya Silivri'deki davayı hiç izlemeyen veya ilgilenmeyenlerin oranı toplumun neredeyse %75'i. Her dört kişiden üçü Silivri ile ilgilenmez hale gelmiş."

"NATO ZİRVESİYLE AKP’NİN KURULUŞ YIL DÖNEMİ ARASINDA BUTLAN KARARI ÇIKAR"

Özdil, yayınında CHP'li belediyeler ve parti tüzel kişiliği hakkındaki "butlan" kararı için şu takvim öngörüsünü paylaştı:

"AKP eski milletvekili işte gazeteci Şamil Tayyar ne diyor? İktidar içinden kaynaklardan doğru bilgi aldığını biliyoruz. 'Mahkeme butlan için kararını verdi. Kararın açıklamasını zamana yayıyor. Uygun konjonktürü bekliyor' diyor. Bakın somut bilgi olarak değil duyduklarım çerçevesinde öngörü olarak söylüyorum.

Majör sürpriz olmazsa 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi biter.''



‘YAZ ORTASINDA ‘BUTLAN’ KONUŞMAYA BAŞLARIZ’



Gazeteci Özdil ''Tayyip Erdoğan Trump'ın yanında şovunu yapar işte. F35'ler falan başta olmak üzere böyle AKP'nin kamuoyunda rüzgar yapabileceği bazı müjdeler verilir. Konuklar gider, CHP hakkındaki bu butlan kararı ondan sonra çıkar. NATO zirvesine kadar sıradaki CHP'li belediyelere yönelik operasyonunu tamamlarlar. Antalya'yı falan getirip Özgür Özel'e bağlarlar. NATO zirvesi yapılır. Yaz ortasında butlan konuşmaya başlarız. Muhtemelen NATO zirvesiyle AKP'nin kuruluş yıl dönemi arasında butlan kararı çıkar. Öyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.