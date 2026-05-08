CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali projesinde milyonlarca liralık usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

Prof. Dr. Arif Özaydın’ın rektörlüğü döneminde yapılan santralin üniversiteye maliyetinin 1 milyar 250 milyon TL’ye ulaştığının öne sürüldüğünü belirten Öztürkmen, Öztürkmen, "Bu maliyetin içinde bir bankadan kullanılan 470 milyon TL’lik kredinin ödenmeyen faiz yükü de vardır. İddialar oldukça ciddi. Üniversiteyi adeta çiftliğe çevirmişler" dedi.

Projenin doğrudan üniversite yerine üniversiteye bağlı Teknopark üzerinden yürütüldüğünü iddia eden Öztürkmen, "Bu yöntemle kamu ihale denetiminin dışına çıkılmıştır. Bu da işin, daha önce belirlenen bir firmaya verilmiş olabileceği şüphesini gündeme getirmektedir. Üstelik döner sermayeden yönetmeliğe aykırı biçimde projeye kaynak aktarıldığı belirtilmektedir" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ ALIMINDA ŞAİBE İDDİALARI

Gaziantep Üniversitesi’ndeki şaibe iddiaları ihalelerle sınırlı değil.

CHP'li Öztürkmen, Yabancı öğrenci alımlarıyla ilgili usulsüzlük iddiaları da olduğunu açıkladı.

Yabancı öğrenci kabul sistemi tarafından reddedilmesine rağmen çok sayıda öğrencinin üst yönetim kararlarıyla üniversiteye kayıt yaptırdığının iddia edildiğini söyleyen Öztürkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yöntemle sistem dışı ve kontrolsüz bir yapı oluşturdu. İddialara göre, tıp ve diş hekimliği fakültelerine kayıt için 20 ila 25 bin dolar, diğer bölümler için ise 10 ila 15 bin dolar talep edildi.

Bu ücretleri ödeyen öğrencilerin gerekli akademik kriterleri karşılamasa bile üniversiteye kabul edildiği öne sürülmektedir.

Aldığımız bilgilere göre YÖK Denetleme Kurulu iddialarla ilgili inceleme başlatılmış durumda. Dönemin rektörü, bazı üniversite yöneticileri ve dekanlar ile projede imzası bulunan yönetim kurulu üyelerinin ifadeleri alınacağı belirtiliyor."



Şaibe ve usulsüzlük iddialarına tepki gösteren Öztürkmen, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, “Üniversite kaynaklarının usulsüz kullanılıp kullanılmadığı ortaya çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir” dedi.

Öztürkmen ayrıca dosyanın örtbas edilme ihtimaline dikkat çekerek, “Akademik camia, dönemin rektörü Arif Özaydın’ın görev süresi dolmasına rağmen yerine aylarca Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılmamasını sorguluyor. Bu durum ‘Eski rektör korunuyor mu?’ sorularına neden oluyor. Ayrıca dosyada adı geçen bazı kişilerin son yıllarda İstanbul’un nezih semtlerinde lüks villalar sahibi oldukları da konuşuluyor. İddiaların peşindeyiz. Üniversitenin kaynakları bir avuç yandaş firmaya değil, bilime ve halka hizmete aktarılmalıdır. Üniversiteyi çiftliğe çevirenler hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.