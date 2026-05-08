Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Lindmeier, Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Yeşil Burun Adaları’na (Cabo Verde) gitmekte olan Hollanda bayraklı “MV Hondius” gemisinde bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmesi sonrası ortaya çıkan duruma ilişkin bilgi verdi.
DSÖ’den kritik Hantavirüs açıklaması: Hem rahatlattı hem korkuttu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, virüsün enfekte kişiler için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ancak genel toplum açısından risk seviyesinin düşük olduğunu vurguladı.
Ayrıca, temas şüphesiyle Amsterdam’da hastaneye kaldırılan bir KLM çalışanı üzerinde yapılan testin negatif çıkmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.
Lindmeier, “Hantavirüs toplum genelinde düşük risk taşımaktadır.
İnsanların endişesinin azaldığını gözlemliyoruz çünkü bu virüs Kovid-19 gibi yayılmıyor. Etkili temas takibi sayesinde yalnızca yakın temaslı kişiler izleniyor. Virüs tehlikeli olabilir ancak bu risk sadece enfekte bireylerle sınırlıdır” ifadelerini kullandı.
MV Hondius gemisinin Kanarya Adaları’na varış zamanının netleşmediğini belirten Lindmeier, sürecin gemi işletmecisi ile ev sahibi ülke arasındaki koordinasyona bağlı olduğunu söyledi.
Gemi, Hollanda’dan gelecek iki doktorun Cabo Verde’de ekibe katılmasını beklerken bir süre limanda demirlemiş durumda kaldı.
Kemirgen kaynaklı bir enfeksiyon olarak bilinen hantavirüs; fare ve benzeri canlıların dışkı, idrar veya tükürük kalıntılarının havaya karışıp solunmasıyla ya da doğrudan ısırık ve tırmalama yoluyla bulaşabiliyor. Hastalık genellikle ateş, halsizlik ve kas ağrılarıyla başlıyor; ilerleyen vakalarda ise böbrek yetmezliği, iç kanama ve ciddi solunum problemlerine yol açabiliyor.