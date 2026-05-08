Ortadoğu'nun stratejik geçiş noktası Hürmüz Boğazı, İran ve ABD güçleri arasında doğrudan bir çatışmaya sahne oldu. İran devlet televizyonu, askeri kaynaklara dayandırdığı son dakika haberinde; ABD ordusunun bir İran petrol tankerine yönelik müdahalesinin ardından bölgedeki "düşman unsurlarının" ağır füze ateşi altına alındığını duyurdu. Tahran kanadından yapılan açıklamada, hedef alınan birliklerin zarar görerek bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

HÜRMÜZGAN’DA HAREKETLİ DAKİKALAR: İHA’LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Gerilimin bir diğer adresi ise İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaleti oldu. Sirik ve Bender Abbas kentlerinde duyulan patlama sesleri panik yaratırken, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Gelen bilgilere göre, Bender Abbas semalarında tespit edilen iki düşman İHA'sı hava savunma bataryaları tarafından imha edildi. Bölgedeki seslerin bir kısmının ise DMO Deniz Kuvvetleri’nin yabancı gemilere yönelik "uyarı ateşi ve ikazlarından" kaynaklandığı bildirildi.

"YENİ DENİZ DÜZENİNE SAYGI GÖSTERİN"

Askeri hareketliliğin ardından siyasi kanattan da ilk sert tepki geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, yaşananları "ABD'nin hatası" olarak nitelendirdi. Azizi, "Aynı hatayı tekrar etmek farklı bir sonuç doğurmaz, yalnızca daha sert bir karşılık getirir. Herkes İran’ın kurduğu yeni deniz düzenine saygı göstermek zorundadır" diyerek bölgedeki hakimiyet iddialarını yineledi.

Körfez'de sular yükselmeye devam ederken, bölgedeki patlama ve çatışma haberleri küresel enerji piyasalarında da endişeyle takip ediliyor.