Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvurduğunu açıklamasının ardından, ilgili dilekçenin içeriği paylaşıldı.

"BİLGİ VE BELGE SUNMAYA HAZIRIM"

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre Mustafa Gökhan Böcek, soruşturma kapsamında yürütülen süreçte adli makamlarla iş birliği yapma niyetini beyan etti. Dilekçede, söz konusu yapı veya olaylarla ilgili bildiği tüm detayları anlatmaya hazır olduğunu belirten Böcek’in, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı talep ettiği görüldü.

SÜRECİ BAKAN AKIN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir programda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mustafa Gökhan Böcek, şahsıyla ilgili yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini beyan etmiştir. Bu kapsamda verdiği ifadeler ve sunduğu bilgiler ilgili başsavcılık tarafından değerlendirilmektedir."

Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık hamlesi, özellikle Antalya ve Ankara siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Etkin pişmanlık talebinin kabul edilmesi durumunda, Böcek’in vereceği bilgilerin soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Hukukçular, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için şüphelinin verdiği bilgilerin "örgütün yapısını veya işlenen suçları ortaya çıkarmaya yönelik somut kanıtlar" içermesi gerektiğini hatırlattı.

Soruşturmanın gizliliği ve devam eden yargı süreci nedeniyle paylaşılan belgedeki bazı kısımların adli makamlarca incelemesinin sürdüğü bildirildi.