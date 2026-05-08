İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u yakalandı.

Şüphelilerin 29'unun gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29'u kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

