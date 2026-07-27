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YENİÇAĞ – 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

264 ESKİ VEKİL CHP'DEN İSTİFA ETTİ: YENİ PARTİ'Yİ DESTEKLEYECEKLER

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından CHP'de başlayan istifa furyası dur durak bilmiyor. 91 milletvekilinin ardından 44 belediye başkanı Özel'e destek açıklamıştı. 264 CHP'li eski milletvekili, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye destek açıklamasında bulundu.

AHBAP SORUŞTURMASINDA UĞUR DÜNDAR, GÜLBEN ERGEN, MAHSUN KIRMIZIGÜL DAHİL 5 ÜNLÜ İFADEYE ÇAĞRILDI

Ahbap derneğinin faaliyetlerine ve toplanan bağışların nerede kullanıldıklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI EMNİYET'E SIÇRADI: EMNİYET MÜDÜRÜ, AMİR VE BAŞKOMİSER DAHİL 18 GÖZALTI

Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında 15 ilde 19 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı emniyet personeli. aralarında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri ve Başkomiser de var.

YENİ PARTİ'YE GEÇECEK OLAN 44 BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU: İŞTE İSİM İSİM GEÇECEKLER LİSTESİ

Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp "Yeni bir yol" açmasının ardından belediye başkanlarının YENİ Parti'ye katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Kuruluşunun ardından şimdiye dek 44 belediye başkanı YENİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.

YENİ PARTİ'NİN LOGOSU DEĞİŞİYOR

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti'nin logosu sadeliği ve Netflix'in amblemine benzerliği sebebiyle eleştirilmişti. Gazeteci Deniz Zeyrek, logonun değiştirileceğini söyledi.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT YAZDI: YENİ PARTİ’NİN GÖMLEK DÜĞMELERİ

"Öyle görünüyor ki CHP gibi Yeni Parti’nin de kafası karışıktır. Daha yola çıkarken, ilk düğme doğru olsa da sonraki düğmeler yanlış iliklenmiştir. Yeni Parti’nin gömleğinde düğmeler ve ilikler birbirine karışmıştır."

DÜNYA YENİÇAĞ

İRAN'DAN ABD'YE SERT MESAJ: "SAVAŞIN DA BARIŞIN DA ZAMANINI SİZ BELİRLEYEMEZSİNİZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik ve vermeyeceğiz." diye konuştu.

YUNAN ORDUSUNDA TÜRKLER İÇİN SKANDAL TALİMAT: YUNAN ASKERİ BİR BİR İTİRAF ETTİ

Güney Kıbrıs’ta görev yapan ELDYK'te 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli Nestor Bessios isimli Yunan asker, skandal bir itirafta bulunarak eğitimler sırasında Türklere yönelik ırkçı ve küfür içeren sloganlar atmaya zorlandıklarını ifade etti. Söz konusu itirafa tepki yağdı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: UKRAYNA SAVAŞI BİTECEK Mİ?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni tekliflerle ilgili somut gelişme olmadığını söyledi.

ELBRUZ DAĞI’NDA ÖLÜMCÜL FIRTINA: 5 DAĞCI ZİRVE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Rusya’daki Elbruz Dağı’nda etkili olan şiddetli kar fırtınası, Bosna Hersekli dağcı grubunu vurdu. Zirve yolunda mahsur kalan 7 kişilik ekipten 5’i yaşamını yitirirken, 2 dağcı kurtarıldı.

YANGINLARIN DUMANI KENTLERİ SARDI: HAVA KALİTESİ ALARM SEVİYESİNDE

Fransa'nın güneybatısındaki yangınlar nedeniyle 4 vilayetteki hava kalitesinin alarm seviyesinde olduğu bildirildi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

KYK BURSU TUZLA BUZ OLDU, ÖĞRENCİ SOFRASI MAKARNAYA SIKIŞTI

İstanbul’daki 300’ü aşkın öğrencinin beslenme krizini ve bütçe baskısı altında şekillenen gündelik yaşam mücadeleleri son araştırma raporunda ortaya çıktı.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME YAPMA DÖNEMİ SONA ERİYOR: İSPANYA RESMEN HAREKETE GEÇTİ

İspanya, ödeme teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adıma imza atarak ABD merkezli finans devleri Visa ve Mastercard'ı devre dışı bırakan yeni dijital altyapısını duyurdu. Yaklaşık 40 bankanın ortak hamlesi olan ödeme yöntemi resmen başladı. İşte detaylar....

DOĞAL GAZDA REFERANS FİYAT YÜKSELDİ: BİN METREKÜPÜN FİYATI 17 BİN 641 TL OLDU

Spot doğal gaz piyasasında bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 641 TL 62 kuruş olarak belirlendi. Doğal gaz ticaret miktarı 663 bin metreküp olurken, piyasadaki işlem hacmi 11,7 milyon TL’ye yaklaştı.

BODRUM’DA TATİLİN HESAPLI ADRESİ: DENİZ ÜCRETSİZ, LAHMACUN 250 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne, Çeşme’den Sinop’a, Marmaris’ten Kemer’e, uzanan ücretsiz girişli halk plajları yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Halk plajlarında lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza 450 TL, et döner 550 TL’den satılıyor

SPOR YENİÇAĞ

FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA GERİ DÖNDÜ

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı finalde 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. Filenin Sultanları için İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.



FENERBAHÇE'DEN JOHNNY JUZANG HAMLESİ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li guard Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.