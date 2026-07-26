İspanya’nın Bizum Pay hamlesi; Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda'nın geliştirdiği Wero sistemi ve Avrupa Merkez Bankası’nın dijital avro projesiyle aynı stratejik doğrultuda ilerliyor.
Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti
İspanya, ödeme teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adıma imza atarak ABD merkezli finans devleri Visa ve Mastercard'ı devre dışı bırakan yeni dijital altyapısını duyurdu. Yaklaşık 40 bankanın ortak hamlesi olan ödeme yöntemi resmen başladı. İşte detaylar....Cemile Kurel
CNN TÜRK'te yer alan habere göre bu stratejik adımla Avrupa finans piyasalarında tamamen entegre, bağımsız ve bağımsızlık katsayısı yüksek yeni bir dönem başlıyor.
Sadece kişiden kişiye para transferi dönemi bitti; İspanya, ABD merkezli kart devlerini devre dışı bırakacak hamlesini yaptı.
Ülkedeki 40 bankanın ortak girişimi olan Bizum, geliştirdiği yeni nesil ‘Bizum Pay’ altyapısıyla mağazalarda doğrudan banka hesabından temassız ödeme dönemini başlattı.
Kartlar Devre Dışı: Ödemeler Doğrudan Hesaptan Hesaba
Avrupa'da finansal bağımsızlık tartışmaları sürerken İspanya, ödeme altyapısında tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ülkenin dev bankalarının ortaklığıyla büyüyen Bizum, Bizum Pay altyapısını duyurarak fiziksel mağazalarda kart ağlarını aradan çıkardı.
Yeni sistem sayesinde tüketiciler, Visa veya Mastercard gibi uluslararası ödeme ağlarına ihtiyaç duymadan, hesaplar arası doğrudan ve anlık transferle alışveriş yapabilecek.
NFC ile Doğrudan POS Teması: Android’de Başladı
Sistem, akıllı telefonların NFC teknolojisini kullanarak POS cihazlarına yaklaştırılması esasına dayanıyor.
Android Kullanıcıları
Banka uygulamaları veya Bizum Pay dijital cüzdanı üzerinden sistemi hemen kullanmaya başlayabiliyor.
iPhone Kullanıcıları
Apple’ın üçüncü taraf ödeme uygulamalarına NFC erişimini tamamen açmasının ardından altyapıya dahil edilecek.
Avrupa'nın "Stratejik Bağımlılık" Savaşında Yeni Perde
Kartlı ödemelerde ABD merkezli şirketlere olan yüksek bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu adım, hem işlem maliyetlerini düşürmeyi hem de Avrupa'nın kendi dijital ödeme altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.
BBVA tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların ekstra bir uygulama indirmesine gerek kalmadan doğrudan bankacılık uygulaması üzerinden temassız ödeme yapabildiği vurgulandı.
30 Milyon Kullanıcıya Ulaştı: Hedef Bütün Avrupa
Bugün İspanya'da 30 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Bizum; kişiden kişiye transfer, e-ticaret ve mağaza içi ödeme olmak üzere üç temel alanda hizmet veriyor.
Ancak hedef sadece İspanya ile sınırlı değil. Planlar doğrultusunda, kullanıcıların kendi ülkelerindeki banka uygulamaları aracılığıyla Avrupa'nın diğer katılımcı ülkelerinde de anlık ödeme yapabilmesi hedefleniyor.