Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti

Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti

İspanya, ödeme teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adıma imza atarak ABD merkezli finans devleri Visa ve Mastercard'ı devre dışı bırakan yeni dijital altyapısını duyurdu. Yaklaşık 40 bankanın ortak hamlesi olan ödeme yöntemi resmen başladı. İşte detaylar....

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 1

İspanya’nın Bizum Pay hamlesi; Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda'nın geliştirdiği Wero sistemi ve Avrupa Merkez Bankası’nın dijital avro projesiyle aynı stratejik doğrultuda ilerliyor.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 2

CNN TÜRK'te yer alan habere göre bu stratejik adımla Avrupa finans piyasalarında tamamen entegre, bağımsız ve bağımsızlık katsayısı yüksek yeni bir dönem başlıyor.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 3

Sadece kişiden kişiye para transferi dönemi bitti; İspanya, ABD merkezli kart devlerini devre dışı bırakacak hamlesini yaptı.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 4

Ülkedeki 40 bankanın ortak girişimi olan Bizum, geliştirdiği yeni nesil ‘Bizum Pay’ altyapısıyla mağazalarda doğrudan banka hesabından temassız ödeme dönemini başlattı.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 5

Kartlar Devre Dışı: Ödemeler Doğrudan Hesaptan Hesaba

Avrupa'da finansal bağımsızlık tartışmaları sürerken İspanya, ödeme altyapısında tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ülkenin dev bankalarının ortaklığıyla büyüyen Bizum, Bizum Pay altyapısını duyurarak fiziksel mağazalarda kart ağlarını aradan çıkardı.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 6

Yeni sistem sayesinde tüketiciler, Visa veya Mastercard gibi uluslararası ödeme ağlarına ihtiyaç duymadan, hesaplar arası doğrudan ve anlık transferle alışveriş yapabilecek.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 7

NFC ile Doğrudan POS Teması: Android’de Başladı

Sistem, akıllı telefonların NFC teknolojisini kullanarak POS cihazlarına yaklaştırılması esasına dayanıyor.

Android Kullanıcıları

Banka uygulamaları veya Bizum Pay dijital cüzdanı üzerinden sistemi hemen kullanmaya başlayabiliyor.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 8

iPhone Kullanıcıları

Apple’ın üçüncü taraf ödeme uygulamalarına NFC erişimini tamamen açmasının ardından altyapıya dahil edilecek.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 9

Avrupa'nın "Stratejik Bağımlılık" Savaşında Yeni Perde

Kartlı ödemelerde ABD merkezli şirketlere olan yüksek bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu adım, hem işlem maliyetlerini düşürmeyi hem de Avrupa'nın kendi dijital ödeme altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 10

BBVA tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların ekstra bir uygulama indirmesine gerek kalmadan doğrudan bankacılık uygulaması üzerinden temassız ödeme yapabildiği vurgulandı.

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Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti - Resim: 11

30 Milyon Kullanıcıya Ulaştı: Hedef Bütün Avrupa

Bugün İspanya'da 30 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Bizum; kişiden kişiye transfer, e-ticaret ve mağaza içi ödeme olmak üzere üç temel alanda hizmet veriyor.

Ancak hedef sadece İspanya ile sınırlı değil. Planlar doğrultusunda, kullanıcıların kendi ülkelerindeki banka uygulamaları aracılığıyla Avrupa'nın diğer katılımcı ülkelerinde de anlık ödeme yapabilmesi hedefleniyor.

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