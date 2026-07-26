Kredi Kartıyla ödeme yapma dönemi sona eriyor: İspanya resmen harekete geçti

30 Milyon Kullanıcıya Ulaştı: Hedef Bütün Avrupa

Bugün İspanya'da 30 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Bizum; kişiden kişiye transfer, e-ticaret ve mağaza içi ödeme olmak üzere üç temel alanda hizmet veriyor.

Ancak hedef sadece İspanya ile sınırlı değil. Planlar doğrultusunda, kullanıcıların kendi ülkelerindeki banka uygulamaları aracılığıyla Avrupa'nın diğer katılımcı ülkelerinde de anlık ödeme yapabilmesi hedefleniyor.