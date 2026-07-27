CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel, belediye başkanlarının CHP'den ayrılmamasını istemişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de kalmak istemeyen belediye başkanları, YENİ Parti'ye destek verdiklerini ve Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.
YENİ Parti'ye geçecek olan 44 belediye başkanı belli oldu: İşte isim isim geçecekler listesi
Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp "Yeni bir yol" açmasının ardından belediye başkanlarının YENİ Parti'ye katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Kuruluşunun ardından şimdiye dek 44 belediye başkanı YENİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.Aykut Metehan
YENİ Parti'nin kuruluşunda 91 milletvekili yer almıştı. Bu vekiller CHP'den istifa ederek YENİ Partiye katılmıştı.
YENİ Parti'ye, şuana kadar yapılan açıklamalara göre, 16 ilden 44 belediye başkanı geçecek.
İşte YENİ Parti'ye geçecek 44 belediye başkanı:
Adana
• Kadir Aydar (Ceyhan)
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklanmış, 22 Nisan'da tahliye edilmişti.
2024 Yerel seçimleri - Ceyhan Belediyesi
Kadir Aydar - CHP
45.66%40.758
Erol Kahraman -AK Parti
38.85%
Artvin
• Bilgehan Erdem (Merkez)
Balıkesir
• Dursun Mirza (Bandırma)
Bilecik
• Melek Mızrak Subaşı (Merkez)
• Mehmet Talat Bakkalcıoğlu (Bozüyük)
Burdur
• Ali Orkun Ercengiz (Merkez)
Çanakkale
• Muharrem Erkek (Merkez)
Çanakkale - 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları:
Muharrem Erkek - CHP
39.7% /31.058
Alaaddin Burak Kunt - İYİ Parti
36.89% /28.861
Denizli
• Bülent Nuri Çavuşoğlu (Büyükşehir)
Denizli 2024 yerel seçim sonuçları
Bülent Nuri Çavuşoğlu - CHP
48.12% / 306.174
Osman Zolan - AK Parti
38.87% / 247.347
Eskişehir
• Kazım Kurt (Odunpazarı)
Hatay
• Ökkeş Elmasoğlu (Erzin)
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den "Bu yönetimle (Kılıçdaroğlu) devam etmemiz söz konusu olamaz" diyerek ayrılmıştı. Tugay'ın Yeni Parti'ye geçeceği söylense de Tugay "Barımsız kalacağım" dedi. İzmir'den ise 28 belediye başkanı Yeni Parti'ye destek açıkladı.
İzmir
• Selahattin Yıldız (Başkanvekili – Balçova)
• Davut Sakarsu (Bayındır)
• İrfan Önal (Bayraklı)
• Tanju Çelik (Bergama)
• Şakir Başaran (Beydağ)
• Ömer Eşki (Bornova)
• Hüseyin Benzer (Başkanvekili – Buca)
• Lal Denizli (Çeşme)
• Onur Emrah Yıldız (Çiğli)
• Adil Kırgöz (Dikili)
• Saniye Bora Fıçı (Foça)
• Ünal Işık (Gaziemir)
• Ayşe Akın (Başkanvekili – Güzelbahçe)
• Helil Kınay (Karabağlar)
• İlkay Girgin Erdoğan (Karaburun)
• Yıldız Ünsal (Karşıyaka)
• Mehmet Türkmen (Kemalpaşa)
• Sema Bodur (Kınık)
• Nasuh Coşkun (Kiraz)
• Nilüfer Çınarlı Mutlu (Konak)
• İlkay Çiçek (Menderes)
• Erman Uzun (Narlıdere)
• Mustafa Turan (Ödemiş)
• Fuat Gümüş (Başkanvekili – Seferihisar)
• Filiz Ceritoğlu Sengel (Selçuk)
• Hayati Okuroğlu (Tire)
• Övünç Demir (Torbalı)
• Selçuk Balkan (Urla)
Kastamonu
• Hasan Baltacı (Merkez)
Kırşehir
• Selahattin Ekicioğlu (Merkez)
Malatya
• Mehmet Şerif Yıldırım (Hekimhan)
Mehmet Şerif Yıldırım, "Yol arkadaşlarımızla çıktığımız yolda, yol arkadaşlarımızı satmamaya and içtik. Gelecekte de o arkadaşlarımızla birlikte olacağız" diyerek CHP'den istifa etmiş ve Özgür Özel'e desteğini açıklamıştı.
Manisa
• Besim Dutlulu (Büyükşehir)
• Sercan Okur (Soma)
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yapılan seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da Yeni Parti'ye katılacak.
Rize
• Ercüment Şahin Çervatoğlu (Fındıklı)
Trabzon
• Ahmet Kaya (Ortahisar)
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