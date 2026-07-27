YENİ Parti'ye geçecek olan 44 belediye başkanı belli oldu: İşte isim isim geçecekler listesi

CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel, belediye başkanlarının CHP'den ayrılmamasını istemişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de kalmak istemeyen belediye başkanları, YENİ Parti'ye destek verdiklerini ve Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.