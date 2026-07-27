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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dünün verileri açıklandı.

Buna göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 641 TL 62 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İŞLEM HACMİ 11,6 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi bir önceki güne göre artış gösterdi.

Dün piyasada gerçekleşen işlem hacmi 11 milyon 696 bin 392 TL oldu. Önceki gün bu rakam 10 milyon 288 bin 860 TL seviyesinde bulunuyordu.

Piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 663 bin metreküp olarak açıklandı.

DENGELEME FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 523 TL 70 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 759 TL 54 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 83,5 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre Türkiye’ye dün 83 milyon 555 bin 499 metreküp doğal gaz girişi yapıldı.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 83 milyon 579 bin 303 metreküp olarak kayıtlara geçti.