2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA COŞKULU KARŞILAMA

Finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları, teknik heyetle birlikte İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

GİZEM ÖRGE: 'BÖYLE KARŞILANMAK GERÇEKTEN HARİKA'

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaptan Gizem Örge, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Ülkemiz için verdiğimiz emek, döktüğümüz her ter bu karşılamaya değer. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine." diye konuştu.

TARİHTEKİ İKİNCİ VNL ŞAMPİYONLUĞU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonun finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek 2023'ün ardından Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.