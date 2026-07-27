Küresel piyasalarda Orta Doğu eksenli yaşanan gerilimin ve ABD-İran çatışmalarının durulmasıyla birlikte finansal enstrümanlarda yön yeniden belirleniyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026)
Haftanın ilk işlem gününde gözler yeniden altın piyasasına çevrildi. ABD ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesiyle rahatlayan piyasalarda güvenli liman altın, yeni haftaya yükseliş yönlü bir seyirle başladı. Peki günün ilk saatlerinde gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?Cemile Kurel
Piyasadaki jeopolitik risklerin azalması, altın fiyatlarının haftanın ilk gününde olumlu bir ivme yakalamasını sağladı.
Peki 27 Temmuz 2026 haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları bugün ne kadar?
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.227,83
Gram altın satış: 6.228,81
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.145,00
Çeyrek altın satış: 10.199,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.092,46
Ons altın satış: 4.093,01
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.292,00
Yarım altın satış: 20.414,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.435,06
Tam altın satış: 40.213,95
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 40.457,00
Cumhuriyet altını satış: 40.639,00
UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.