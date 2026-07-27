Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026)

Haftanın ilk işlem gününde gözler yeniden altın piyasasına çevrildi. ABD ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesiyle rahatlayan piyasalarda güvenli liman altın, yeni haftaya yükseliş yönlü bir seyirle başladı. Peki günün ilk saatlerinde gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 1

Küresel piyasalarda Orta Doğu eksenli yaşanan gerilimin ve ABD-İran çatışmalarının durulmasıyla birlikte finansal enstrümanlarda yön yeniden belirleniyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 2

Piyasadaki jeopolitik risklerin azalması, altın fiyatlarının haftanın ilk gününde olumlu bir ivme yakalamasını sağladı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 3

Peki 27 Temmuz 2026 haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları bugün ne kadar?

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.227,83

Gram altın satış: 6.228,81

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 10.145,00

Çeyrek altın satış: 10.199,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 6

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.092,46

Ons altın satış: 4.093,01

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 7

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 20.292,00

Yarım altın satış: 20.414,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 8

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 39.435,06

Tam altın satış: 40.213,95

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 9

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 40.457,00

Cumhuriyet altını satış: 40.639,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026) - Resim: 10

UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.

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