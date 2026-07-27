Ahbap soruşturması kapsamında ünlüler ifadeye çağrılmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
Ahbap soruşturmasında Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül dahil 5 ünlü ifadeye çağrıldı
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Ahbap derneğinin faaliyetlerine ve toplanan bağışların nerede kullanıldıklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
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