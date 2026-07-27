Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci'nin açıklamalarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 18 yaşından önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı gösterilen kişilerin dosyalarını yeniden incelemeye hazırlanıyor.
EYT emekliliği iptal mi ediliyor? SGK uzmanı tek tek anlattı
EYT kapsamında emekli olan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni iddia gündem oldu. SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci, 18 yaşından önce anne veya babasının şahıs işletmesinde sigortalı gösterilenlerin dosyalarının yeniden incelenebileceğini öne sürdü.Züleyha Öncü
18 YAŞ ALTI SİGORTALILIK SÜRELERİ MERCEK ALTINDA
İddiaya göre SGK, 2013/11 sayılı genelge doğrultusunda aileye ait şahıs işletmelerinde geçen 18 yaş altı sigortalılık sürelerini tek tek değerlendirecek. Yapılacak inceleme sonucunda geçersiz sayılan hizmet sürelerinin toplam prim gününden düşülmesi planlanıyor.
Bu sürelerin düşülmesi nedeniyle emeklilik için gerekli şartları kaybeden kişilerin emeklilik işlemlerinin iptal edilebileceği öne sürülüyor.
LTD. VE A.Ş STATÜSÜNDEKİ İŞ YERLERİ KAPSAM DIŞINDA
Mehmet Akif Cenkci'nin açıklamalarına göre denetimler yalnızca anne veya babaya ait şahıs işletmelerini kapsayacak. Ebeveynlerinin iş yerinin limited şirket (Ltd. Şti.) veya anonim şirket (A.Ş.) statüsünde olması halinde ise bu uygulamanın geçerli olmayacağı ifade edildi.
MAAŞLAR VE İKRAMİYELER FAİZİYLE GERİ İSTENEBİLİR
İddiaya göre inceleme sonucunda emekliliği iptal edilen kişilerden bugüne kadar ödenen emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri "yersiz ödeme" kapsamında değerlendirilecek. SGK'nın bu ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri talep edebileceği belirtiliyor.
Cenkci, bayram sonrası EYT kapsamında emekli edilen dosyaların yeniden açılacağını ve 2013/11 sayılı genelge kapsamında gerekli değerlendirmelerin yapılacağını iddia etti.
Öte yandan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddialarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu inceleme ve olası emeklilik iptalleri, uzman açıklamalarına dayanan iddialar olarak gündemde yer alıyor.