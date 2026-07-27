EYT emekliliği iptal mi ediliyor? SGK uzmanı tek tek anlattı

Öte yandan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddialarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu inceleme ve olası emeklilik iptalleri, uzman açıklamalarına dayanan iddialar olarak gündemde yer alıyor.