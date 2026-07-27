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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bunlardan 18'inin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların tamamının emniyet personeli olduğu ortaya çıktı

Akın Gürlek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.

EMNİYET TEŞKİLATINDA BÜYÜK OPERASYON

1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 21 adreste arama gerçekleştirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı.