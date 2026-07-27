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Kaynak: AA

Güney Kıbrıs’ta görev yapan ELDYK'te 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görev yapan Yunan asker Nestor Bessios, Yunan basınına mektup göndererek bir itirafta bulundu. Bessios, gönderdiği mektupta eğitimlerde Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganların zorunlu tutulduğunu, komuta kademesinin bu durumu bildiğini fakat şikayetlere rağmen hiçbir disiplin süreci başlatmadığını ifade etti.

YUNANLI YETKİLİLER SESSİZ KALDI!

Bessios söz konusu ırkçı yaklaşımların halklar arasındaki nefreti körüklediğini ve ordunun profesyonel disiplinine de zarar verdiğini belirtti. Yunanlı asker Bessios'un itiraflarına Yunanistan ve GKRY'li yetkililer sessiz kaldı.

“DÜŞMENLIK ÜZERİNDEN BESLENEN ÇABALAR SONUÇSUZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Yunan asker Nestor Bessios'un açıklamalarını medyadan takip ettiğini iade ederek Rum-Yunan ikilisinin Türk düşmanlığı üzerinden beslenen çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu vurguladı.

Öztürk, Kıbrıslı Türklere yönelik Rum-Yunan ikilisinin geçmişte yaptıklarının hafızalarından silinmeyeceğini dile getirerek, "Geçmişte Kıbrıslı Türklere yönelik sistematik yok etme politikası uygulayan Rum-Yunan ikilisinin, gelecekte de Türklere yönelik kin ve nefretlerinden vazgeçmeyeceğinin en büyük delili, Kıbrıs'taki Yunanistan'a ait askeri kışlada yapılanlardır” değerlendirmesinde bulundu.

“IRKÇI BİR ZİHNİYET BESLENİYOR”

UBP Milletvekili Zorlu Töre ise, "Kıbrıs'ın güneyinden Rum papazların Türk bayraklarına atış yaptığına dair bilgiler alıyoruz. Türk karşıtlığı pompalanıyor ve ırkçı bir zihniyet besleniyor. Bu durum karşısında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız." İfadelerine yer verdi.

Töre, Yunan ordusunda Türklere yönelik nefret ve ırkçı söylemlerin hafife alınamayacağına da dikkat çekerek "Yaşananlar münferit bir olay değil. Bugün olup bitmiş bir şey değil. Devamlılık gösteren bir ırkçılık ve Türk düşmanlığı söz konusudur” sözlerini sarf etti.