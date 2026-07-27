CHP'de yaşanan "mutlak butlan" tartışmalarının ardından Özgür Özel'in kurduğu 'YENİ Parti' gündemdeki yerini korurken anket firmaları da çalışmalarına devam ediyor. CHP'den çok sayıda vekilin istifa ederek YENİ Parti'ye katılmasıyla partinin Meclis'te AK Parti'nin ardından en fazla sandalyeye sahip ikinci parti olarak kayıtlara geçmesi gözleri son anketlere çevirdi.
5 ankette dikkat çeken sonuç: Özgür Özel'in yeni partisinde son durum ne?
CHP'de yaşanan "mutlak butlan" tartışmalarının ardından Özgür Özel'in kurduğu 'YENİ Parti' gündemdeki yerini koruyor. İşte Yeni Parti'yle ilgili son 5 ankette çıkan son durum...Dilek Taşdemir
AREA, SONAR, ASAL ve Konsensus'un anketlerinde yeni partinin yüzde 20'nin üzerinde oy potansiyeline ulaştığı görülürken, iki araştırmada ilk sıraya yerleşmesi dikkat çekti. ORC'nin mevcut tabloyu ölçen araştırmasında ise AK Parti ile CHP arasındaki farkın 2,1 puan olduğu belirlendi.
Son iki ayda yayımlanan AREA, SONAR, ASAL ve Konsensus araştırmaları, yeni partinin önemli bir seçmen desteğine ulaşabileceğine işaret etti.
Anketlerin ortak noktası, Özgür Özel liderliğindeki yeni partinin yüzde 20'nin üzerinde oy alması olurken, bazı anketlerde birinci parti konumuna yükselmesi dikkat çekti.
Buna karşılık ORC Araştırma'nın yeni partiyi dikkate almayan son anket çalışması ise mevcut siyasi dengelerde AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin sürdüğünü gösterdi.
DÖRT ANKETTE YENİ PARTİ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE
AREA Araştırma'nın 5-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği ankette YENİ Parti yüzde 19,8 oy alırken, AK Parti yüzde 30,8, CHP ise yüzde 13,4 olarak ölçüldü.
SONAR VE KONSENSUS'TA İLK SIRAYA YÜKSELDİ
SONAR Araştırma'nın Mayıs ayında kararsızlar dağıtıldıktan sonra açıkladığı sonuçlarda yeni parti yüzde 32,7 ile ilk sıraya yerleşti.
AK Parti yüzde 27,1, CHP ise yüzde 6,4 oy oranında kaldı.
En dikkat çeken sonuç ise Konsensus Araştırma'nın 4-18 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmada ortaya çıktı.
Ankette, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurduğu, CHP'nin ise Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde seçime girdiği varsayımıyla yapılan ölçümde yeni parti yüzde 35,2 ile birinci sırada yer aldı.
Ankette AK Parti yüzde 31,4, CHP ise yüzde 12,2 oy aldı. Böylece YENİ parti, AK Parti'nin yaklaşık 4 puan önünde ilk sıraya yerleşti.
CUMHURBAŞKNALIĞI SANORYALARI DA TEST EDİLDİ
Konsensus araştırmasında olası cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin iki farklı senaryo da değerlendirildi.
Mansur Yavaş'ın aday olduğu senaryoda Yavaş yüzde 40,4, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,7, Selahattin Demirtaş yüzde 15, Ümit Özdağ ise yüzde 5,2 oy aldı.
İkinci tur senaryosunda ise Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 53,4, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 46,6 oy aldığı görüldü.
ORC MEVCUT SİYASİ TABLOYU ORTAYA KOYDU
17-19 Temmuz tarihlerinde yapılan ORC Araştırması'nda ise yeni parti yer almadı. Mevcut parti tercihlerini ölçen ankette AK Parti yüzde 31,7, CHP yüzde 29,6, DEM Parti yüzde 8,7, MHP yüzde 7,9, İYİ Parti yüzde 5,8 olarak ölçüldü.
Ankette AK Parti ile CHP arasındaki farkın 2,1 puan olduğu hesaplandı.
Anket sonuçlarına göre, Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti, farklı araştırma şirketlerinin anketlerinde yüzde 20 ile yüzde 35 arasında değişen destek oranlarına ulaşıyor.