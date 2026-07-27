5 ankette dikkat çeken sonuç: Özgür Özel'in yeni partisinde son durum ne?

CHP'de yaşanan "mutlak butlan" tartışmalarının ardından Özgür Özel'in kurduğu 'YENİ Parti' gündemdeki yerini korurken anket firmaları da çalışmalarına devam ediyor. CHP'den çok sayıda vekilin istifa ederek YENİ Parti'ye katılmasıyla partinin Meclis'te AK Parti'nin ardından en fazla sandalyeye sahip ikinci parti olarak kayıtlara geçmesi gözleri son anketlere çevirdi.