Kaynak: Haber Merkezi

Kurulduğu günden bu yana iktidara yakın isimlerce Netflix'e benzerliği gerekçe gösterilerek eleştirilen YENİ Parti'nin logusunda değişikliğe gidilecek. Logoda yapılacak değişikliği gazeteci Deniz Zeyrek duyurdu.

Zeyrek, "CHP'den ayrılan ve YENİ Parti'yi kuranların başlangıç için kullandıkları amblemde küçük bir ayrıntı değişebilir. Böyle renkli, mavili-beyazlı bir şey eklenebilir. Söz verdiğim için tam söylemiyim ama böyle küçük renkli bir detay gelebilir" dedi.

Zeyek'in söyledikleri parti logosunda 'Nazar Boncuğu' eklenecek şeklinde yorumlandı. Logonun kamuoyuna duyurulmasından önce bazı gazetelerde logoda nazar boncuğu olacağı yönünde haberler çıkmıştı.

SARAY DANIŞMANI 'YENİ RAKI'YA BENZETMİŞTİ

Saray Danışmanı Oktay Saral, YENİ Parti'nin logosunu Yeni Rakı'ya benzetmiş, "Yeni Rakı etrafında toplananların, yeni parti etrafında toplanması da çok zor olmayacak. Logo tesadüf mü, bilinçaltı mı; takdir kamuoyunun…" demişti.