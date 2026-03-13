GÜNDEM YENİÇAĞ

İLBER ORTAYLI’YI KAYBETTİK

Sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören duayen tarihçi İlber Ortaylı 78 yaşında hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HAVA SAHASINA GİREN BİR FÜZE DAHA İMHA EDİLDİ

MSB'den üçüncü füze açıklaması geldi. İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik füze Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.

ERDOĞAN’IN MASASINDAKİ ANKET NE SÖYLÜYOR? AK PARTİ’NİN SEÇİM DEĞİL ANKET STRATEJİSİ

AK Parti'de İBB Duruşması ve Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri de Erdoğan'ın markajında. İşte Erdoğan'ın CHP ölçüm anketi ve toplumun kılcal damarına inen soruları...

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ŞAŞIRTAN 'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI: BEKLEMİYORUM

CHP lideri Özgür Özel, İran politikasını ilkesiz, tutarsız ve acemice bulduğunu söyledi. Erdoğan'ın 'Trump bilir' politikasını eleştiren Özel, Türkiye'de bir erken seçim beklemediğini açıkladı.

MERKEZ BANKASI’NIN DOLAR TAHMİNİ TAMAMEN DEĞİŞTİ: FAİZ SABİT, ENFLASYON ARTTI

TCMB’nin Mart 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE beklentisi %24,11’den %25,38’e revize edilirken faiz beklentisi yüzde 37 olarak sabit kaldı. Dolar TL beklentisi ise tamamen değişti.

SGK AÇIKLADI: 650 BİN KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. SGK gerçek rakamı açıkladı.

ERDOĞAN'DAN İBB'YE ATATÜRK ELEŞTİRİSİ: MİRASINA SAHİP ÇIKMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde konuştu, 2019'dan bu yana kazanamadığı İstanbul'da İBB yönetimini eleştiren Erdoğan, "2019 sonrası İBB görevini yapmadı" dedi.

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A KARŞI SAVAŞINDA 14’ÜNCÜ GÜN

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 14’üncü güne girdi. İsrail, Tahran’a yeni saldırı başlatırken Devrim Muhafızları ise ABD’nin dev uçak gemisinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

TAHRAN'DA MİTİNG ALANINDA PATLAMA: İSRAİL 'VURACAĞIZ' DEMİŞTİ

İran'ın başkenti Tahran'da Kudüs Günü yürüyüşünün yapıldığı miting alanın yakınında patlama meydana geldi. İsrail, bölgeye saldırı tehdidinde bulunarak boşaltılmasını istemişti.

TRUMP’TAN SKANDAL İTİRAF: İRAN GEMİSİNDEKİ 104 KİŞİ EĞLENCE İÇİN ÖLDÜRÜLDÜK

ABD Başkanı Trump, 104 kişinin hayatını kaybettiği gemi saldırısı ile ilgili skandal sözler geldi. Trump, generallerin gemiyi “eğlence için” vurduklarını söylediğini anlattı.

ABD'DEN RUS PETROLÜNE İZİN: İRAN SAVAŞI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini bildirdi.

SPOR YENİÇAĞ

SADETTİN SARAN SUSKUNLUĞUNU BOZDU: GALATASARAY KOLLANIYOR, MHK'DE CİDDİ SORUN VAR

Saran, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray’ın kollandığını düşündüğünü söyledi. “Sadece adil rekabet istiyoruz. Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa 3 puan öndeydik. Hakemleri suçlamak tarzım değil ama haksızlık var. Galatasaray’ın kollandığına inanıyorum.” dedi.

PFDK KARARLARI AÇIKLANDI: LEROY SANE VE TEDESCO'YA MEN CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı derbide kırmızı kart gören Leroy Sane'ye ve Tedesco'ya men cezası verildiğini açıkladı.

KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / SELÇUK GEÇER

DOLAR 80 OLUNCA, GÖRÜCEM BEN SİZİ

Türkiye’de sorun yalnızca enerji fiyatları değil; sorun, ithalata bağımlı bir ekonomik modelsizlik.

Bu arada umarım kur patlamaz…

Çünkü eğer yanlışlıkla kur doğru yeri olan 80 liraya gelirse o zaman görün siz çarşı pazarı.

Asıl yangın o zaman çünkü.

ÖZEL HABER YENİÇAĞ

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / SÜLEYMAN ÇAY

İSLAM MEMİŞ ‘BU FIRSAT BİR DAHA GELMEZ’ DEDİ: ALTIN, DOLAR VE BORSA İÇİN RAKAM VERDİ

TCMB faiz kararını açıkladı, piyasalar nefesini tuttu. İslam Memiş, faiz kararı sonrası Borsa İstanbul, gram altın ve döviz cephesindeki son durumu Yeniçağ'a değerlendirdi. 'Alım fırsatı' dediği rakamları tek tek açıklayan Memiş, yıl sonu öngörülerini paylaştı.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

1-)🖤İlber Ortaylı’nın vefatı herkesi derinden sarstı

Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir yoğun bakımda sürdürdüğü tedavinin ardından 78 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi akademi ve kültür dünyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada binlerce kişi Ortaylı’nın eserlerini ve “tarih bilinci”ne katkısını anan mesajlar paylaştı.

2-)🕊Yaren Leylek bu kez eşi Nazlı ile birlikte görüntülendi

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyünde balıkçı Adem Yılmaz’la kurduğu dostlukla bilinen Yaren Leylek, bu kez eşi Nazlı ile birlikte kameraya yansıdı. Adem Yılmaz’ın evinin bahçesinde görüntülenen ikili, sosyal medyada “yıllardır takip edilen hikâyenin yeni sahnesi” yorumlarıyla yeniden gündem oldu.