9 Mart’ta başlayan ve kamuoyunda İBB Davası olarak bilinen Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 402 sanıklı duruşma haftaya damgasını vurdu. Pek çok sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere Avrupa’nın da gündemindeki dava ve duruşma süreci yakından izlenirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere tüm siyasi partilerinde gündem ve odağındaydı.



Duruşmaların TRT’de canlı yayımlanması talebi sıklıkla dillendirilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ye verilen önerge her zaman olduğu gibi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.



‘ERDOĞAN DAVAYI YAKINDAN İZLİYOR’



Peki, AK Parti duruşma sürecini izlemekten vazgeçti mi? Bu soruya cevabı Ankara’nın gri havasında sessizliğiyle meşhur meclis kulislerinin AK Partili isimleri verdi.



‘’Erdoğan davayı yakından izliyor. Hatta o kadar yakından izliyor ki ‘dava süreci ve CHP mitinglerinin toplumdaki etkisi üzerine özellikle 3 aydır anket yapılıyor ve bizzat Erdoğan’a sunumu gerçekleştiriliyor.’’

İnsan Hakları İnceleme Raporu’na da konu olan İBB Davası yurt dışında da sıklıkla AK Partili heyetlere kapılar arkasında sorulan sorular arasında olması da partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tetikleyen (sinirlendiren demek daha doğru) unsurlardan biri olduğu söyleniyor.



AK PARTİ’YE ZOR SORULAR AVRUPA’DAN



Anlaşılan o ki ana muhalefet iç cephede bulamadığı birleştiriciliği yurt dışında yakalayabilmiş durumda.

Ve fakat Erdoğan ve cenahının verdiği yanıt ise hiç değişmiyor ‘konu yargıda’…





MİTİNGLERİN YÜZDESİ



Cumhuriyet Halk Parti’nin Ekrem İmamoğlu için başlattığı mitinglerin etkisi ise her iki taraf içinde şaşırtıcı. Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler ‘mitinglerin etkisiz olduğunu’ savunur ve bunu parti içerisinde de dillendirirken AK Parti buraya da mercek tutmayı atlamamış görünüyor. Erdoğan’ın anket sonuçlarına göre Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin etkisi yüzde 2,5 – 3,5 bandını geçmiyor. (Büyükşehirlere göre farklılık gösteren sonuçlar)



Hatta AK Partili ismin aktardığını aynen yazıyorum ‘ hiç düşünmedin mi mitinglere valilik tarafından neden hiç engel koyulmuyor? İşte bu yüzden. Sürekli demokratik hakların engellenmesi suçlamasıyla karşı karşıya kalsak bile bunu da ölçmeden iş yapmıyoruz.’’ İçimden bir gülme gelmedi değil ama neye diye sormayın lütfen.



Anket sonuçları bu kadar düşük gösterirken duruşmanın TRT’de yayımlanmasının önüne geçiyor olması ise şaibesini koruyor… Aslında basit bir cevabı yok değil, Mitingler Özgür Özel’e, duruşmaların canlı yayımlanacak olması ise en güçlü rakibi İmamoğlu’na yarıyor.



AK PARTİ’NİN ANKET STRATEJİSİ



Başta ana muhalefet partisi CHP mitinglerin oy oranına etkisini ölçtürürken AK Parti’de aynı soruyu soruyor. Gel geleli AK Parti’nin soru ve uygulama şekli oldukça ana muhalefete nazaran daha rasyonel ve gerçekçi…



Öncelikle mitinge katılan seçmen ve kitlesi inceleniyor, o il ya da ilçedeki CHP’li üye ve seçmen sayısı karşılaştırılıyor, taşıma seçmen belirleniyor ve anket sonuç oranından buna göre oylanıyor.



ERDOĞAN NE SORUYOR?



Gelelim Erdoğan’ın partisinde üst düzey görevlerde yer alan anketçilerinin anketlerinde sorduğu sorulara… Bir kısmını sizin için ç/alabildim.

En son ne alışverişi yaptınız?

Hanenizde kaç kişi sosyal yardım alıyor?

HANENİZDE KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?



Hangi toplu taşıma aracını kullanıyorsunuz?



Evinize/hanenize en son aldığınız eşya hangisi?



Sosyal yardımları yeterli buluyor musunuz?

Kendinizi hangi görüşe yakın hissediyorsunuz?



Hangi lideri başarılı buluyorsunuz? ( Mahalli idare yöneticileri, Belediye Başkanları dâhil)

Sizce seçimler erken mi zamanında mı yapılmalı?



ve şüphesiz o malum soru da ‘BU PAZAR SEÇİM OLSA..’

Bunlar AK Parti’nin anket sorularından yalnızca bazıları… Üstelik bu anketler yüz yüze ya da kullanıcıya para kazandıran anket uygulamalarıyla gerçekleştiriliyor.

Sorulardaki ince işçilik ve algı yönetimine de dikkatinizi çekmek isterim. AK Parti hem kendi seçmenini çok iyi tanıyor, hem de toplumun kılcal damarlarına dek inceliyor…



En son ne alışverişi yaptınız? Sorusu sizin ekonomideki yerinizi, alışveriş alışkanlıklarınızı, ihtiyaçlarınızı ve alım gücünüzü ortaya koyuyor.

Çok sayıda anket şirketi sahibi arkadaşım var ve sorularında da analizlerinde de çalıştığım isimler. Bu soruları sormayı akıl eden bir parti ise sanıyorum ki yok.

ARADAKİ ASIL FARK



İşte AK Parti’nin anketlerinin başındaki isim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar’da, partisinin İstanbul sahur programında son anket verilerini de paylaştı.



CHP ile aralarında 10 puan fark olduğunu belirten Acar, "Yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. CHP'nin 25-26 dolayında şu anda düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor." dedi.

Umarım akıllardaki sorulara yanıt verebilmiş, AK Parti ve CHP arasındaki kıyasıya rekabet anketlerindeki 1,5- 2,5’luk puan farkına açıklama getirebilmişimdir.



Buradan gazeteci büyüğüm Sedat Bozkurt’u anmadan olmaz. Anketleri objektif yazar ve bu puan farkı için soru sorulduğunda şunu söyler ‘ bu küçük farklar Erdoğan’ın en sevdiği rakamlar, parmağını şaklatarak kapatabileceği…’’