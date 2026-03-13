İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu fırsat bir daha gelmez… Altın, dolar ve borsada verdiği rakamlar şoke etti

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasada deprem etkisi yarattı. Savaş gerilimi güvenli liman olan altın tarafında satışlara neden olurken, petrol tarafından sert yükselişlere neden oldu. Pek çok yatırım aracında ise olumsuz yansımalar oldu. Savaş gerilimi devam ederken pek çok ülkede faiz kararları açıklanmaya başlandı.
TCMB faiz kararını açıkladı, piyasalar nefesini tuttu. İslam Memiş, faiz kararı sonrası Borsa İstanbul, gram altın ve döviz cephesindeki son durumu Yeniçağ'a değerlendirdi. 'Alım fırsatı' dediği rakamları tek tek açıklayan Memiş, yıl sonu öngörülerini paylaştı.Süleyman Çay
Faiz kararı için beklentiler ise sabit tutma yönündeydi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), bugün faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu. Faiz kararı sonrası BİST 100 tarafında yükselişler gözlemlenirken, 13 bin 420 seviyelerini gördü. Kapalıçarşı altın ve diğer yatırım araçlarında ise sakin seyir dikkat çekti.
Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmasına dair Piyasa analisti uzmanı İslam Memiş, Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a değerlendirmelerde bulundu. Faiz kararında ‘sürpriz karar açıklanmadı’ diyen Memiş, şunları dile getirdi:
“Faizlerde sürpriz bir karar açıklanmadı. Piyasaların beklentisi doğrusunda bir karar oldu. Piyasalarda ise olumlu veya olumsuz bir etkileşim görmedik. Stabil süreç devam ediyor. Borsa İstanbul beklenti doğrultusunda bir karar açıklandığı için olumlu seyrediyor. Piyasalarda sakin bir seyir var”
Türkiye tarafını değerlendiren Memiş, gelecek hafta ABD tarafından açıklanacak faiz kararına dair de yorumlarda bulundu. Memiş, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler jeopolitik gerilimden dolayı bu ay faizi pas geçecek. FED faizi pas geçeceğini düşünüyorum. Ancak savaşın seyrine göre Merkez Bankaları ara ara artırım yapabilir.” ifadelerini kullandı.
Borsa, altın ve döviz tarafındaki öngörüleri hakkında da konuşan İslam Memiş çarpıcı tahminlerde bulundu. Borsa tarafındaki yıl sonu seyrinden de bahseden Memiş şunları dile getirdi:
“Borsa’da 13 bin puan altı alım fırsatı olarak görüyorum. Tekrar 16 bin puan beklentisi devam ediyor. Yılın ikinci yarısın pozitif bekliyorum. 12 bin ve 13 bin puan arası bana göre alım fırsatı”
Gram altın için de öngörüsünü paylaşan Memiş, “Altın tarafındaki dinleme çok sürmeyebilir. Yükseliş beklentim devam ediyor. Gram altın TL fiyatı şu anda 7 bin 300 seviyelerinde bana göre bir alım fırsatı. Fiyatlar çok düşük kalmaz, almak lazım. Fiyatlar tekrar yukarıya doğru gider" dedi.
Dolar ve Euro tarafındaki beklentisine de değinen Memiş, “Doları yatırım aracı olarak görmüyorum. Döviz yatırım aracı olmaktan artık çıkmıştır. Dolar TL kurulunda beklentim 50 TL, üstünü beklemiyorum, Euro tarafında beklentim ise 63 ila 64 TL beklentim var. Euro’nun bu süreçte güçlü olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.