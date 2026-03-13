İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu fırsat bir daha gelmez… Altın, dolar ve borsada verdiği rakamlar şoke etti

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasada deprem etkisi yarattı. Savaş gerilimi güvenli liman olan altın tarafında satışlara neden olurken, petrol tarafından sert yükselişlere neden oldu. Pek çok yatırım aracında ise olumsuz yansımalar oldu. Savaş gerilimi devam ederken pek çok ülkede faiz kararları açıklanmaya başlandı.