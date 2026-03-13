Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Ekonomi Milyonlarca emeklinin bilmediği haklar: Geriye dönük ödeme alabilirsiniz

Türkiye’de milyonlarca emekli, her ay aldığı maaşa odaklanırken mevzuatta gizli kalan dev avantajları gözden kaçırıyor. Emlak vergisinden ücretsiz konaklamaya, ulaşım indiriminden fatura muafiyetine kadar pek çok hak, başvuru yapılmadığı için kullanılmıyor.

Emekliler için 2026 yılıyla birlikte tanımlanan yeni haklar ve hali hazırda yürürlükte olan ancak az bilinen düzenlemeler, binlerce liralık tasarruf imkanı sunuyor. Birçok emekli, bilmeden ödediği vergileri geri alabileceğini ya da tatil dönemlerinde ücretsiz konaklayabileceğini bilmiyor.

BELEDİYEDEN PARANIZI GERİ ALIN: 5 YILLIK İADE FIRSATI

Emeklileri ilgilendiren en büyük "gizli" haklardan biri konut vergisi. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve emekli maaşı dışında geliri bulunmayan vatandaşlar, emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Eğer bu şartları taşımanıza rağmen bugüne kadar emlak vergisi ödediyseniz, belediyeye vereceğiniz bir dilekçe ile son 5 yıla ait ödemelerinizi geriye dönük olarak iade alabilirsiniz.

TATİLDE KONAKLAMA ARTIK ÜCRETSİZ

Sosyal devlet projeleri kapsamında emeklilere yaz aylarında önemli bir kapı açıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında, uygun olan KYK yurtlarında emekliler 1 hafta boyunca ücretsiz konaklayabiliyor. Ayrıca kamu misafirhanelerinde (öğretmenevi, polisevi vb.) emekli kartı ibraz edenlere yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.

ULAŞIMDA YÜZDE 50 İNDİRİM ZORUNLULUĞU

Şehir içi ulaşımda 65 yaş üstü ücretsiz seyahat hakkı bilinse de, şehirlerarası yolculuklarda da büyük avantajlar mevcut.

Demiryolları: TCDD bünyesindeki YHT ve ana hat trenlerinde emeklilere %50 indirim uygulanıyor.

Otobüs Firmaları: Şehirlerarası otobüs firmalarının emekli olduğunu belgeleyen yolculara bilet fiyatı üzerinden indirim yapma zorunluluğu bulunuyor.

FATURALARDA 'GÜVENCE BEDELİ' MUAFİYETİ

Yeni bir eve taşınan veya abonelik açtıran emekliler için doğal gazda "güvence bedeli" dönemi kapandı. EPDK düzenlemesine göre, emekliler abonelik işlemlerinde bu bedeli ödemekten muaf tutuluyor. Ayrıca borç nedeniyle kesinti yapılmadan önce emekliye özel bildirim yapılması şart koşuluyor.

MAAŞA HACİZ KONULAMAZ

En çok mağduriyet yaşanan konulardan biri de banka borçları nedeniyle maaşlara konulan blokerler. Kanun açık: Emeklinin yazılı rızası (muvafakatname) olmadan, hiçbir kurum veya şahıs emekli maaşına haciz koyamaz. Eğer maaşınızda hukuksuz bir kesinti varsa, icra müdürlüğüne yapacağınız kısa bir başvuruyla bu işlemi iptal ettirebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi
