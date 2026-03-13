Milyonlarca emeklinin bilmediği haklar: Geriye dönük ödeme alabilirsiniz

MAAŞA HACİZ KONULAMAZ

En çok mağduriyet yaşanan konulardan biri de banka borçları nedeniyle maaşlara konulan blokerler. Kanun açık: Emeklinin yazılı rızası (muvafakatname) olmadan, hiçbir kurum veya şahıs emekli maaşına haciz koyamaz. Eğer maaşınızda hukuksuz bir kesinti varsa, icra müdürlüğüne yapacağınız kısa bir başvuruyla bu işlemi iptal ettirebilirsiniz.