Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki etkinlikte Başkan Saran’ın yanında yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.

Burada açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Saran, “Şu anda Fenerbahçe dışında hiçbir şeyi düşünmüyorum. İşlerim ve şirketlerim birinci önceliğim değil. Önceliğim ailem, ardından Fenerbahçe. Takıma tamamen odaklandık. Bu yüzden seçim hakkında konuşmayı Mayıs’a bırakıyorum.” dedi.

Geçen gün Samandıra’da futbolcularla buluştuklarını hatırlatan Saran, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

Hakem performanslarına dair konuşan Saran, “Önceden hakemler hakkında yorum yapmamış olmaktan pişman değilim. Ben bağırıp çağırarak bir sonuç aldığımı görmedim. Hoşgörü ve birlik istedim, konuşmamaya özen gösterdim. Ancak son iki haftada tuhaf durumlar yaşandı. Toreira’ya sarı kart çıkmaması kabul edilemez. Merkez Hakem Kurulunda ciddi sorun var. Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Toreira tellere tırmanıyor ama hiçbir şey olmuyor. Guendouzi de bu durumu bize aktardı. Puan kayıplarımız haksız yere oldu ve buna tepki göstermemiz normal.” ifadelerini kullandı.

MHK yönetiminden kulüplerin büyük çoğunluğunun rahatsız olduğunu söyleyen Saran, “Kulüplerin yüzde 90’ı MHK’den memnun değil. Ferhat Bey’in görevde kalması bizim için muamma. Bu durum federasyona da zarar veriyor. Endişelerimizi Taner Bey aracılığıyla federasyona iletiyoruz. Avrupa’da hakem sorunları daha az. Bizim önerilerimiz var, benzer uygulamaları gündeme getirdik. Ferhat Bey’e ciddi destek var, bunu anlamıyoruz. Bu kadar hatanın olduğu yerde sorumlu tutmak daha çok onu destekleyenlere zarar verir.” dedi.

“KADIKÖY’DE GENÇ OYUNCULAR BASKI ALTINDA”

Saran, Kadıköy’deki maçlarda genç oyuncuların baskı altında kaldığını vurguladı. Psikolojik destek ekiplerinin olduğunu belirten başkan, “Genç oyuncular Kadıköy’de ciddi baskı yaşıyor. Skor bulunamayınca oluşan uğultu psikolojilerini etkiliyor. Uzmanlardan destek alıyoruz. 11 yılın birikmiş hayal kırıklığı var. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, bu beklenti sahada hatalara yol açıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Para yüzünden transferlerin gerçekleşmediği iddiasını yalanlayan Saran, “Federasyon başkanına güveniyor musunuz?” sorusuna, “Güveniyorum. Yanlış bulduğum şeyler var ama özü iyi. Gizli bir ajandası yok, daha samimi bir kişi olduğunu düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Haziran ayında transferlerin süreceğini açıklayan Saran, projelere ilişkin ise şunları kaydetti: “Çok sayıda projemiz var, Samandıra dahil. Yeni arsalar inceliyoruz, Emlak Konut ile gelir getirecek bir proje hazırlıyoruz. Önce başlatılan projelerin çoğunu durdurduk. Sportif başarı olunca nakit sorunu da azalıyor; birinci önceliğimiz başarı.”

“GALATASARAY’IN KOLLANDIĞINA İNANIYORUM”

Saran, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray’ın kollandığını düşündüğünü söyledi. “Sadece adil rekabet istiyoruz. Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa 3 puan öndeydik. Hakemleri suçlamak tarzım değil ama haksızlık var. Galatasaray’ın kollandığına inanıyorum.” dedi.

Seçim konusunu düşünmediklerini fakat hazırlıkları tamamladıklarını belirten Saran, “Her ihtimali öngörerek çalışıyoruz. Hayatım boyunca pes etmedim. Tünel sonunda ışığı görmeye çalışırım, ileriye umutla bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pes etmeyen karakterini vurgulayan Saran, “Çok mücadeleci biriyim, kolay pes etmedim. Beş ay sessiz kaldık, geçen hafta konuştuysak duruma göre reaksiyon gösteriyoruz. Bağırmak taraftarı rahatlatıyor ama sonuç vermiyor. Biz sonuç odaklı çalışıyoruz.” dedi.

Transfer dönemine değinen Saran, “En-Nesyri sürpriz oldu. Duran ve Sidiki ile devam edeceğiz. Devre arasında transfer zor. Lookman’ı istedim ama olmadı. Sörloth ve Darwin Nunez ile görüştük. Transfer kararlarını ekip olarak alıyoruz; Domenico Tedesco’nun onayıyla hareket ediyoruz.” diye konuştu.

Hiçbir maçın kolay olmadığını hatırlatan Saran, milli arada sakat oyuncular dışında takıma dönmeyi planladıklarını aktardı.

Taraftara 9 hafta destek çağrısı yapan Saran, “Bu 9 haftada takıma destek olun. Şampiyonluk sadece oyuncularla değil taraftarla mümkün. Eleştiriler açığım, ama birlikte inanalım ve destek verelim.” dedi.

Ekonomik anlamda Türk kulüplerinin kurtuluşunu değerlendiren Saran, “Bodo Glimt gibi yapılanma lazım. Türkiye’de oyuncu pazarı sorunlu. 18 kulüp bir araya gelip maaş skalası belirlese de uygulamak zor. Kurtuluş bu.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.