Anasayfa Gündem 73 bin işçi alınacak: İşte en çok alım yapılacak 10 meslek

73 bin işçi alınacak: İşte en çok alım yapılacak 10 meslek

İŞKUR’da iş bulmak isteyen vatandaşlar için en çok aranan pozisyonlar ve aranan kişi sayısı açıklandı. İşte en çok işe alım yapılan meslekler:

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Okulundan mezun olan, ya da çalışmak için iş arayan binlerce vatandaşımız bulunuyor. İş arayan vatandaşların en çok başvuru yaptı merkez ise İŞKUR oluyor.

İŞKUR, binlerce kişiyi iş sahibi yaparken, bünyesinde bir sürü açık pozisyonu da bulunduruyor. Bu yılın Ocak-Şubat dönemine istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İlk 2 ayda 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.

İlk 2 aydaki işe yerleştirmelerde mesleklere göre ilk 10 şu şöyle:

GÜVENLİK GÖREVLİSİ(SİLAHSIZ)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

REYON GÖREVLİSİ

MARKET ELEMANI

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER

TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI

Kaynak: Haber Merkezi
