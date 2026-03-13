Eskişehir’de 8 yıl önce kurulan ve kısa sürede büyüme kateden Home Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları A.Ş., girdiği mali darboğazı aşamayarak iflas bayrağını çekti. Şirketin bir süredir devam eden konkordato davasında mahkeme, beklenen kurtuluş reçetesini onaylamadı.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ, İFLAS AÇILDI

​Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin ve ortakları Hayrettin Ataş ile Kadir Şahin’in konkordato tasdik talepleri reddedildi. Mahkeme, 11 Mart 2026 günü saat 12:00 itibarıyla tüm koruma tedbirlerini kaldırarak şirketin iflasına hükmetti.

​1000 METREKARELİK TESİS SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

​Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikada; cam balkon, mutfak ve banyo dolapları ile kapı üretimi yapılıyordu. Sektörde "tasarım odaklı" üretimiyle tanınan firmanın iflası, hem bölge sanayisinde hem de çalışanlar arasında büyük üzüntü yarattı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

​Mahkemenin ilan ettiği karara göre süreç şu şekilde işleyecek:

Konkordato komiserinin görevi sona erdi. Şirketi hacizlere karşı koruyan tüm tedbir kararları iptal edildi.

İflas tasfiyesi adi usulde yapılacak ve dosya Eskişehir İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.