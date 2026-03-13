Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
İstanbul 10°
Anasayfa Gündem SGK açıkladı: 650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. SGK gerçek rakamı açıkladı.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Sahte sigortalılara yönelik yapılan denetimler kapsamında, bu yolla haksız emeklilik elde edenlerin emeklilikleri SGK tarafından iptal edildi.

SGK'nın açıklamasına göre denetimlerde 560 binden fazla kişinin usulsüz bir şekilde emekli olduğu ortaya çıktı.

SGK'nın iptal ettiği emeklilik sayısının 650 bin kişi olduğu iddia edilmişti. SGK gerçek rakamı açıkladı. Yapılan incelemelerin ardından toplam 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiği açıklandı.

Sahte sigorta nedir?

Sahte sigorta, bir kişinin fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilmesi veya prim gün sayısını artırmak amacıyla yapılan usulsüz bildirimleri ifade ediyor.

Hatır sigortası nedir?

Uzmanlar, özellikle emekliliğe kısa süre kala yapılan “hatır sigortası” işlemlerinin tespit edilmesi durumunda emeklilik iptali riskinin bulunduğunu belirtiyor.

Emekliler için kritik mesaj

Kurum, sahte sigortalılık tespit edilmesi halinde emeklilik işlemlerinin iptal edilebileceğini ancak iddia edilen yüz binlerce kişilik iptal rakamının doğru olmadığını açıkladı.

E-Devlette Bu harflere dikkat

K (Kontrollü): İş yerinin inceleme altına alındığını ve mercek altında olduğunu gösterir.
Ş (Şüpheli): Sigorta bildiriminde ciddi usulsüzlük şüphesi olduğunu ifade eder; durumun ciddiyetini simgeler.
S (Sahte): İşlemin sahte olduğu kesinleşmiştir. Bu harfi görenlerin sigorta primleri silinir, emeklilikleri iptal edilir.

