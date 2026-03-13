ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 14 gündür devam ediyor. ABD ile İsrail, İran’ın Tahran gibi kentlere saldırırken, İran ise bölgedeki ABD üsleri ve İsrail’in askeri hedeflerini vurarak karşılık veriyor.

ABD Başkanı Trump, savaşın ne zaman sona ereceği konusunda çelişkili açıklamalar yaparken İran’ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’den ilk mesaj geldi. Hamaney, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak ABD üslerine saldırıların süreceği mesajını verdi.

Öte yandan İsrail, Lübnan’a saldırılara devam ediyor.

İşte savaşın 14’üncü gününde yaşanan sıcak gelişmeler…

TRUMP ŞİMDİ DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada önümüzdeki haftayı işaret etti. Trump, "Haftaya İran'a çok sert vuracağım." dedi.

TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

ABRAHAM LINCOLN UÇAK GEMİSİ AĞIR HASAR ALDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün düzenledikleri füze ve drone saldırıları sonucunda ağır hasar aldığını iddia etti.

UMMAN’DA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Umman’ın Sohar vilayetinde bir sanayi bölgesine İHA düştü. Devlet medyası olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor.

İSRAİL, LÜBNAN’DA AMBULANSI HEDEF ALDI

Lübnan'ın güneyindeki Tayr Felsay bölgesinde İsrail'in düzenlediği bir saldırıda bir ambulans hedef alındı. Hasar gören araçtan can kaybı ya da yaralı bildirilmedi.

İSRAİL’DE SİREN SESLERİ

İsrail medyası, yetkililerin İran'dan bir füze fırlatılması tespit edildiğini açıklamasının ardından İsrail'in güneyinde sirenlerin çaldığını bildiriyor.

ABD: IRAK’TA DÜŞEN UÇAKTA 4 MÜRETTEBAT ÖLDÜ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ın batısında düşen yakıt ikmal uçaklarından birindeki altı mürettebattan dördünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD SAVUNMA BAKANI’NDAN İRAN’A YENİ TEHDİT

ABD Savunma Bakanı Hegseth düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik tehdit dolu sözler söyledi. En yoğun saldırıların bugün yapılacağını belirten Hegseth, “İran’ın tüm savunma şirketleri yakında yok edilecek” dedi. İran yönetiminin saldırılar nedeniyle yeraltına çekildiğini savunan Hegseth, “İran liderliği yeraltına indi. İranlı liderler sığınaklara ve sivil bölgelere gidiyor” dedi. ABD'li bakan nihai kararın ABD Başkanı Trump’a ait olduğunu belirterek “Trump kartları elinde tutuyor. Zamanlamaya Trump karar verecek” şeklinde konuştu.

