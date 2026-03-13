İran donanmasına ait IRIS Dena adlı fırkateyn, Sri Lanka açıklarında torpido ile vurularak batırılmıştı. 4 Mart’ta gerçekleşen saldırıda gemide bulunan 104 mürettebat hayatını kaybetmişti. Sri Lanka donanması olayı teyit ederek, kendilerine gelen “imdat” çağrısına yanıt verdiklerini açıklamıştı.

İran ordusu, 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı ise gemiyi kendilerinin batırdığını teyit ederek saldırının gerçekleştiği yere yakın yerde bir başka geminin ise alıkonduğunu belirtti.

Batırılan geminin Hindistan’da düzenlenen bir tatbikata ‘Şeref konuğu’ olarak gittikleri ancak savaşın başlaması sonrası dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Hatta Hindistan’dan gelen iddialarda geminin uluslararası sulara çıkması sonrası Hintli makamların ABD ve İsrail’e bildirdiği belirtiliyordu.

Geminin uluslararası sularda vurulmasının savaş hukukuna aykırı olduğu belirtiliyor.

TRUMP’TAN SKANDAL SÖZLER

ABD Başkanı Trump, batan gemi ile ilgili skandal sözler söyledi. Kentucky'de düzenlediği seçim mitinginde konuşan Trump, geminin batırılmasını yetkililer ile konuştuğunu belirterek, "Onlara, 'Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?' diye sordum." dedi.

Generallerin bu kişilerin ABD donanmasında görev yapmaya uygun olmadığını söylediğini aktaran Trump, "'Neden onları vurmak zorundayız?' dedim. Generallerimden biri de 'Efendim, bu daha eğlenceli.' diye yanıt verdi." ifadesini kullandı.