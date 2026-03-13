CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e konuştu, iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna, ilk kez beklemiyorum dedi.

Özgür Özel'in röportajından ilgili kısım şöyle:

ABD'de Donald Trump'ın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde SENATO'daki çoğunluğu kaybetme ihtimaline karşın 'Erdoğan analizi' yapan Özgür Özel, "Meşruiyeti Trump'tan alan Erdoğan açısından bu durum psikolojik bir kayıp olur" dedi. Erken seçim istediklerini ancak beklemediklerini ifade eden Özel, "Daha sonra yapılacak bir seçimi bence daha fena kaybedecek" dedi.

"KAZANACAK DURUMDA OLSA BASKIN SEÇİM YAPAR"

Erken seçimi istiyorum ama beklemiyorum. Çünkü bu şartlar altında yapılacak bir seçimi Erdoğan kaybedecek. Daha sonra yapılacak bir seçimi bence daha fena kaybedecek. Trump’ın seçim kaybetmesi, Trump’a kendini angaje eden, meşruiyeti ondan alan Erdoğan açısından psikolojik olarak bir kayıp olacak. Şu an yapılacak bir seçimi kazanıyor olsa erken seçim yapar ama kazanamıyor gözüktüğü için 2027’nin sonbaharında planladıkları bir seçime gideceklerini düşünüyorum. Hatta orada da kaybediyorsa, zamanında bir seçim yapıp, Erdoğan aday olmaksızın kendi kaybetmek yerine bir başka adayla kaybedebileceklerini öngörüyorum. Kazanacak durumda olsa bir baskın seçim beklerim. Ama bugün seçmen davranışları, anket sonuçları, sahada gördüğümüz insanların gözünden ateş fışkırıyor.

"SORUNUMUZ ERDOĞAN'IN TRUMP'A 'SEN BİLİRSİN' DEMESİ"

Bu konuda sorumlu bir muhalefet olarak uyarılar yaptık. Az daha brent petroldeki fiyat artışını pompaya yansıtıyorlardı. Şimdi dörtte biri yansıyor, o bile enflasyonist sonuçlar çıkaracak. Bence eşel mobil sistemini dörtte dört uygulamak lazımdı. Tamamını ÖTV’den karşılamak lazımdı. Bütün zammı yansıtsa her şeye zam gelecek ve Türkiye’de gelen zammın gittiği nerede görülmüş? Geçen sene 19 Mart’ta yaşattıkları şoku bu kez öngörüsüzlükten yaşatacaklardı. Bizim Ekonomi Eş Güdüm Konseyimiz var. O gün olağanüstü toplanıp bana bir rapor ilettiler. ‘Mutlaka eşel mobil sistemine geçilmeli’ dediler. Bütün konuşmamı buna ayırdım. O gece uygulamadılar, ertesi gece dediğimizin dörtte üçünü uyguladılar. Bu bile büyük iş bilmezlik. Gübre meselesinde yaşananlar büyük öngörüsüzlük. Hürmüz Boğazı’yla ilgili ne olacağını Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu söyledi. Yani yetersiz ve hazırlıksız bir durum var. Dış politikada zaten ‘monşerler’ diyerek reddettiği bir bakış var. ‘Ben bilirim’ diyor. ‘Ben bilirim’ diye iş yapana daha çok sesi çıkan biri ‘Ben bilirim’ deyince, ‘Sen bilirsin’ demeye başlıyor. Sorunumuz, Erdoğan’ın Trump’a ‘Sen bilirsin’ diyor olması. O yüzden hazırlıksız, öngörüsüz, kötü, acemice yönetilen bir sürecin içindeyiz.