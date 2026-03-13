Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da sponsoru olan dev firma, küme düşmesi kesinleşen bir takıma daha sponsor oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 1

Sarıyer Kola, Adanaspor’a forma sponsoru oldu. Türkiye Millî Futbol Takımı sponsorları arasında da yer alan marka, TFF 2. Lig’de düşmesi kesinleşen Adana ekibine destek verdi.

1 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 2

Sarıyer Kola, daha önce de Adana FK ve Adana Demirspor'a da destek olmuştu.

2 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 3

Sarıyer Kola, sezonun kalan bölümünde ise Adanaspor’un forma sponsoru olarak kulübe katkı sağlayacak.

3 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 4

Sponsorluk anlaşması kapsamında Adanaspor Teknik Direktörü Savaş Bahadır ve yardımcıları, Oğuz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Oğuz’u ziyaret etti. Görüşmede Bahadır, üzerinde ismi yazılı Adanaspor formasını Osman Oğuz’a takdim etti.

4 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 5

TEŞEKKÜR GELDİ

Adanaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Sezonun geri kalanında takımımıza sponsor olarak destek veren Sarıyer Kola markasının sahibi Oğuz İçecek ailesine teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

5 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 6

ZORLU SÜREÇ

Adanaspor, bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 27 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 25 yenilgi aldı.

6 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 7

Adana ekibi bu süreçte sadece 10 gol atabildi ve kalesinde 136 gol gördü.

7 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 8

Adanaspor’un aldığı galibiyet ise Yeni Malatyaspor karşısında hükmen geldi. Malatya ekibi maça çıkmadığı için karşılaşma 3-0 hükmen sonuçlandı.

8 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 9

Adanaspor, geçtiğimiz sezonda ise TFF 1. Lig'de küme düşmüştü.

9 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 10

Köklü kulüp, geçtiğimiz sezonun devre arasında yaptığı transferlerle lige tutunmayı hedeflese de istediği sonuca ulaşamadı.

10 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 11

Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon yoluna genç oyuncularla devam etmek zorunda kalan Adanaspor, son olarak Ankara Demirspor’a 3-0 mağlup oldu.

11 12
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı - Resim: 12

Adanaspor, ligde bir sonraki maçta Pazar günü Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

12 12
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro