Sarıyer Kola, Adanaspor’a forma sponsoru oldu. Türkiye Millî Futbol Takımı sponsorları arasında da yer alan marka, TFF 2. Lig’de düşmesi kesinleşen Adana ekibine destek verdi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru küme düşen takımla anlaştı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da sponsoru olan dev firma, küme düşmesi kesinleşen bir takıma daha sponsor oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarıyer Kola, daha önce de Adana FK ve Adana Demirspor'a da destek olmuştu.
Sarıyer Kola, sezonun kalan bölümünde ise Adanaspor’un forma sponsoru olarak kulübe katkı sağlayacak.
Sponsorluk anlaşması kapsamında Adanaspor Teknik Direktörü Savaş Bahadır ve yardımcıları, Oğuz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Oğuz’u ziyaret etti. Görüşmede Bahadır, üzerinde ismi yazılı Adanaspor formasını Osman Oğuz’a takdim etti.
TEŞEKKÜR GELDİ
Adanaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Sezonun geri kalanında takımımıza sponsor olarak destek veren Sarıyer Kola markasının sahibi Oğuz İçecek ailesine teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.
ZORLU SÜREÇ
Adanaspor, bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 27 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 25 yenilgi aldı.
Adana ekibi bu süreçte sadece 10 gol atabildi ve kalesinde 136 gol gördü.
Adanaspor’un aldığı galibiyet ise Yeni Malatyaspor karşısında hükmen geldi. Malatya ekibi maça çıkmadığı için karşılaşma 3-0 hükmen sonuçlandı.
Adanaspor, geçtiğimiz sezonda ise TFF 1. Lig'de küme düşmüştü.
Köklü kulüp, geçtiğimiz sezonun devre arasında yaptığı transferlerle lige tutunmayı hedeflese de istediği sonuca ulaşamadı.
Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon yoluna genç oyuncularla devam etmek zorunda kalan Adanaspor, son olarak Ankara Demirspor’a 3-0 mağlup oldu.
Adanaspor, ligde bir sonraki maçta Pazar günü Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak.