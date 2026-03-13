Bugün entübe edildiği öğrenilen 78 yaşındaki tarih çınarından sevenlerini üzen haber geldi.

İlber Ortaylı'nın çekilen son fotoğrafı

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'nin değerli tarihçilerinde İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiğine dair açıklama ailesinden geldi. İlber Ortaylı'nın ailesi:

"Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte sevgi ve saygıyla sarmaladı. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz."

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın ocak ayında yaptığı son paylaşım:

“Biraz sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla dolu bir yıl geçirdim. Şimdi ise daha iyiye gidiyorum.”

— Yeniçağ (@Gazete_Yenicag) March 13, 2026

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

78 yaşındaki Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelerce sevilen bir isimdi. Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Ortaylı'nın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.