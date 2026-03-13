Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin hava sahasına giren füzenin İran'dan ateşlendiğini ve NATO hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

İran'dan daha önce atılan füze parçaları Gaziantep ve Hatay'a düşmüştü.